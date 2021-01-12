"Россети Северный Кавказ" продолжают установку "умных счетчиков" в регионах СКФО

"Россети Северный Кавказ" с первого рабочего дня 2021 года продолжили реализацию Программ снижения потерь электроэнергии в республиках Северного Кавказа.

Проект холдинга "Россети" по снижению потерь в сетях энергокомпании и повышению надежности электроснабжения жителей округа стартовал в сентябре 2020 года в шести регионах Северного Кавказа. За три с половиной месяца специалисты суммарно установили свыше 41 тысячи "умных счетчиков" в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Кроме того, рабочие группы модернизировали 412 километров воздушных линий электропередачи с заменой неизолированного провода на более современный и надежный самонесущий изолированный (СИП), аварийных и дефектных опор на новые.

Напомним, программа, реализуемая за счет нетарифных источников из собственных средств энергокомпании, рассчитана до 2024 года и предусматривает реконструкцию более восьми тысяч километров ветхих распределительных сетей, установку 575 тысяч "умных счетчиков" с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии и закупку 362 единиц специального транспорта для проведения работ.

Учитывая важность проекта для обеспечения надежного и качественного электроснабжения республик СКФО, энергокомпания планирует завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет. Для этого энергетики работают в непростых условиях зимы, в том числе в выходные дни.

Все работы по внедрению интеллектуальной системы учета электроэнергии нашли поддержку федеральных и региональных органов власти, поскольку имеют высокую социальную важность в том числе для развития макрорегиональной экономики.

"Программа снижения потерь позволит улучшить показатели качества и надежности электроснабжения территорий и обеспечит резерв мощности для технологического присоединения новых потребителей к сетевой инфраструктуре. Кроме того, благодаря интеллектуальной системе учета электроэнергии появится возможность дистанционно контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса. Этот проект предназначен для людей, именно поэтому "Россети" уделяют его реализации повышенное внимание", - рассказал генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

На период проведения работ для соблюдения техники безопасности энергетики обязаны ограничивать энергоснабжение потребителей. Мероприятия специалисты проводят в максимально оперативные сроки, временные ограничения энергоснабжения потребителей бывают краткосрочными. Все графики согласовываются с местными органами власти и заранее публикуются для жителей на региональных медиаресурсах.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"