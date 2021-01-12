"Россети Северный Кавказ" восстанавливают в Дагестане нарушенное энергоснабжение

В Республике Дагестан - резкое ухудшение погодных условий (снегопад, порывы ветра). Из-за снегопада в зоне ответственности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" введен особый режим работы.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
В Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах республики из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи происходят локальные отключения по сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.
Мобилизованы и готовы к устранению последствий непогоды 52 аварийно-ремонтные бригады, 162 специалиста, 56 единиц спецавтотехники.
Энергетики готовы оперативно реагировать на возникновение любых нештатных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями.
Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Кстати
Для потребителей работают круглосуточная бесплатная горячая линия Группы компаний "Россети": 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф
Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"