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12.01.2021 13:53

"Россети Северный Кавказ" восстанавливают в Дагестане нарушенное энергоснабжение

В Республике Дагестан - резкое ухудшение погодных условий (снегопад, порывы ветра). Из-за снегопада в зоне ответственности филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" введен особый режим работы.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах республики из-за налипания мокрого снега на линии электропередачи происходят локальные отключения по сети 6-10 кВ и 0,4 кВ.

Мобилизованы и готовы к устранению последствий непогоды 52 аварийно-ремонтные бригады, 162 специалиста, 56 единиц спецавтотехники.

Энергетики готовы оперативно реагировать на возникновение любых нештатных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Кстати

Для потребителей работают круглосуточная бесплатная горячая линия Группы компаний "Россети": 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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