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12.01.2021 16:58
Рубрика: Общество

Хиджаб в тренде

В Чечне появился сертифицированный стилист для мусульманок
Текст: Анна Юркова (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 2(8353)
На Кавказе женщины всегда внимательно относились к своему внешнему виду, стремясь выглядеть хорошо, а в последнее время еще и модно. Однако далеко не просто сочетать традиционную скромность исламского дресс-кода с желанием произвести впечатление на окружающих. Помочь своим землячкам решила Хеда Хизриева, государственный советник Чеченской Республики третьего класса, бросившая госслужбу и ставшая сертифицированным стилистом.
Стилист с учетом вкусовых предпочтений клиента подбирает вещи в онлайн-магазинах. Фото: Елена Афонина/ТАСС Стилист с учетом вкусовых предпочтений клиента подбирает вещи в онлайн-магазинах. Фото: Елена Афонина/ТАСС
Стилист с учетом вкусовых предпочтений клиента подбирает вещи в онлайн-магазинах. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Своим клиенткам Хеда предлагает помощь в выборе гардероба и формировании капсулы - базового набора из 10-12 вещей, которые можно бесконечно комбинировать между собой, а также в подборе цветовых решений.

Фото: Предоставлено Раисой Устюговой
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- Fashion-индустрия привлекала меня с раннего детства, я часто смотрела по телевизору показы дефиле, - рассказывает Хеда. - Но после школы по настоянию родителей поступила на экономический факультет РГСУ. И уже на работе обратила внимание на то, какой сильный эффект на окружающих производит человек, умеющий с помощью одежды, обуви, аксессуаров и укладки транслировать свою индивидуальность. Стиль привлекает внимание к личностным качествам. И наоборот, очень умные интересные люди с богатым внутренним миром, но не умеющие хорошо одеваться остаются часто незамеченными. Так я загорелась желанием обучиться искусству создания образов.

В России стилистов много, а вот профессионалов - единицы. В основном о нюансах создания образов рассказывают в частных школах и мастерских. В Москве есть единственная высшая школа стилистики, но в силу особенностей менталитета чеченской девушке учиться и жить одной в огромном мегаполисе практически невозможно. Поэтому выбор пал на онлайн-обучение у известных российских стилистов - Дарьи Трофимовой, Александра Рогова, Карины Нигай, Галы Борзовой. Именно курсы последней вдохновили Хеду на кардинальную смену поля деятельности.

- Работа стилиста нелегкая, нужно взаимодействовать с большим количеством людей, быть немного психологом. К тому же у всех разные фигуры, тип личности и к каждому надо уметь найти подход, - признается Хизриева. - Никто из родных моего решения не поддержал. Мама до сих пор просит, чтобы я вернулась на прежнее место работы, так как престижная должность у нас ценится высоко. И до сих пор на каких-то крупных семейных мероприятиях на вопрос родственников: "Ты еще работаешь в министерстве?" - я и сейчас отвечаю утвердительно. Это проще, чем выслушивать насмешки людей, которые ничего не понимают в моей сфере деятельности. Помню, даже говорили: "Неужели найдутся люди, которые будут платить тебе за то, чтобы ты им сказала, что надеть?!" Этот этап я прошла, и спустя год многие изменили отношение к моему занятию, видя результаты и заработок.

Фото: Татьяна Кравченко
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Клиентки обращаются за помощью к Хеде на ее странице в соцсетях. Чаще всего им нужна консультация: стоит ли покупать конкретную модель, какой фасон поможет скрыть недостатки фигуры, что сейчас в тренде. Но есть и те, кому нужно придирчиво перебрать собственный гардероб, так как многие вещи в нем устарели, износились или не гармонируют друг с другом, либо создать лукбук (каталог образов с фотографиями элементов одежды на определенный сезон). Есть заказы и на шопинг-сопровождение.

Стоимость услуг зависит от сложности работы. Так, создание базового комплекта с обувью и аксессуарами обойдется в 10 тысяч рублей. Стилист с учетом вкусовых предпочтений клиента подберет все необходимые вещи в онлайн-магазинах, составит из них свежие сочетания и объединит в электронный коллаж, чтобы образы всегда были под рукой, в том же телефоне.

Дороже всего стоит стилизация гардероба - 50 тысяч рублей. Это своего рода персональная книга с наглядными примерами комплектов одежды. В течение двух недель специалист, изучив клиента, разберет гардероб, найдет оптимальные цветовые решения и визуализирует индивидуальный стиль. По признанию Хеды, чаще всего к ней обращаются за помощью девушки, носящие хиджаб или паранджу, поскольку им труднее подчеркнуть свою индивидуальность. Исламская мода подразумевает строгость одежды, отсутствие излишеств, использование традиционных элементов. Основное требование к вещам - они должны быть свободными, из плотной непрозрачной ткани. Открытыми можно оставить лишь лицо, кисти рук и ступни.

Фото: Кашемир и Шелк
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- Обращаются ко мне девушки не только из Чечни, но и из Казахстана, Украины, Татарстана, Дагестана. Найти для них стильный образ в силу ограничений сложно, но можно. К примеру, чтобы придать силуэту стройность, достаточно создать драпировку из нескольких слоев одежды - накинутый на плечи жакет способен зрительно удлинить фигуру, - говорит Хеда. - На Кавказе девочек с детства готовят к замужеству и приданое собирают заранее. В нашем регионе большое значение придается золоту, драгоценным камням, шубам - в общем, всему дорогому и яркому. Шуба - это классика у нас. Чеченки надевают ее на свадьбы, похороны, когда идут на базар, встречают ребенка из школы. В общем, относятся к ней как к неотъемлемому атрибуту. Поэтому меня радует, что девушки просят помочь им собрать в гардеробе вещи, в которых им будет комфортно. Совсем молодые девочки обращаются редко. Наверное, тут играет роль материальный аспект. Хотя стоит сказать, что молодежь неплохо разбирается в моде, более уверенна и чувствует современный ритм.

Хеда работает дистанционно: гардеробы разбирает онлайн - по фотографиям отдельных вещей, которые присылают клиентки. Это удобнее - не нужно приходить в чужой дом и выворачивать шкаф наизнанку. В первую очередь убираются неактуальные вещи, полинявшие и утратившие свой вид, купленные импульсивно и мало с чем сочетающиеся. Из оставшихся создают базу, а то, чего недостает, покупают чаще всего в интернете. Кстати, в Грозном большой популярностью пользуется центральный городской рынок "Беркат", где можно приобрести изделия с учетом чеченского менталитета.

Но главная задача специалиста - не указать на ошибки в подборе повседневной одежды, а помочь клиентке сэкономить деньги, приобретая лишь то, что действительно сделает женщину красивой.

Кстати

В прошлом году Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, представил свою новую коллекцию в Париже. Показ, посвященный 10-летию бренда, состоялся в рамках проходящего во Франции фестиваля "Русские сезоны". Публике были представлены около 50 дизайнерских нарядов, выполненных из шифона, кашемира, кожи и расшитых бисером, стразами, дополненных меховыми вставками. Гостями на дефиле стали представители французской моды, культуры и искусства. Его посетили посол России во Франции Алексей Мешков и директор Российского центра науки и культуры в Париже Константин Волков.

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