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12.01.2021 18:19

"Шашечки" без процента

В Ставрополе водители такси открыли свое приложение и хотят исключить агрегаторы из работы
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 2(8353)
В Ставрополе некоммерческая организация "Союз профессиональных водителей" (СПВ) создала приложение для мобильных телефонов, через которое можно заказать поездку на такси. Пассажирам гарантируют надежного и проверенного перевозчика. Водители же будут получать заказы без агрегаторов, которые берут процент за свои услуги.
Ставропольских таксистов не устроили условия, которые предлагали популярные агрегаторы, и они организовали свою службу. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Ставропольских таксистов не устроили условия, которые предлагали популярные агрегаторы, и они организовали свою службу. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Ставропольских таксистов не устроили условия, которые предлагали популярные агрегаторы, и они организовали свою службу. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Впервые об этой идее заговорили в декабре 2019 года, когда состоялась первая забастовка водителей такси в Ставрополе. Их не устраивали условия, которые предлагали популярные агрегаторы. Как рассказывает председатель правления союза Евгений Кочергин, к таким приложениям много вопросов.

Фото: iStock
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- Зарегистрироваться в программе и выйти на линию сейчас может кто угодно. По закону у водителя должна быть лицензия на пассажирские перевозки, но в большинстве регионов России на ее отсутствие закрывают глаза. Следят только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В Ставрополе, как и на большей части территории страны, любой владелец автомобиля может подработать таксистом, то есть к пассажирам может приехать даже человек с минимальным стажем вождения. Были случаи, когда люди работали по поддельным аккаунтам, оформленным на других, - сетует Кочергин.

Безусловно, пассажирам гораздо удобнее вызывать такси через приложение, а не с помощью звонка в диспетчерскую. Тем же, кто работает легально, приходится трудиться по 12-16 часов, чтобы заработать ощутимые деньги. Агрегаторы позиционируют себя как компании, которые оказывают лишь информационные услуги, а цену поездки, мол, устанавливают сами водители.

- Но с каждого заказа операторы приложений берут процент, хотя правильнее было бы взимать фиксированную сумму. Если стоимость перевозки невелика, то, чтобы окупить затраты и немного заработать, приходится перерабатывать, - утверждает председатель союза.

На забастовку водителей такси приехали представители городской администрации и краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта. Они заявили, что добиться чего-то таким образом вряд ли удастся, и предложили создать некоммерческую организацию.

- Так и появился наш Союз профессиональных водителей. Мы пытались встретиться с сотрудниками самого крупного агрегатора, но по ряду причин диалог не состоялся. Попытаемся вновь уже в нынешнем году. Однако не возлагаем больших надежд на эту встречу. Вряд ли в их работе что-то изменится, - считает Кочергин.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В организации решили разработать свое приложение и не брать комиссию с водителей за полученные заказы, цену же поездки установить такую же, как на других платформах. Для клиентов плюс здесь в том, что к ним приедет водитель с лицензией, состоящий в союзе. Никто другой пользоваться данной программой не сможет.

Приложение работает около месяца. Корреспондент "РГ" протестировал его и попробовал заказать такси в разное время суток. Опасение, что программа окажется сырой, не подтвердилось - очевидно, что она разрабатывалась с оглядкой на аналогичные. Радует и цена. Главный минус, который, хочется надеяться, временный - в приложении мало водителей. Так, в ночное время заявку у меня не приняли, а днем время отклика у других агрегаторов оказалось значительно меньше.

- Конечно, пока заказов не так много, как хотелось бы. Но в программе уже зарегистрировано около 150 водителей. Они используют приложение наряду с другими. И когда поступают заказы, выезжают к клиентам. Расплачиваться пока можно только наличкой, но безналичную оплату в скором времени тоже введем, - добавил Кочергин.

Он также сообщил, что все средства на разработку программы собрали сами таксисты, которые состоят в союзе. Пока вызвать машину можно лишь в Ставрополе. Но идеей уже заинтересовались коллеги из других городов. Чтобы добавить в приложении новый населенный пункт, нужно обратиться к IT-разработчикам, расходы составят около 20 тысяч рублей. Деньги небольшие, но собирать их приходится долго.

- В любом случае мы намерены продвигать наш сервис дальше, чтобы исключить из системы агрегаторов как лишний элемент, - заключил председатель союза.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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