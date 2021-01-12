В Ставрополе в ДТП с троллейбусом пострадал младенец

В центре Ставрополя утром 12 января легковой автомобиль врезался в троллейбус, в результате 9-месячный ребенок получил травмы, его доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции краевой столицы, водитель легкового авто проявил невнимательность.

- В 10 часов 50 минут в районе дома 36 по улице Доваторцев водитель автомобиля Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, - говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД уточнили, что ребенок ехал в машине с нарушением правил перевозки детей. 24-летнего водителя Lada за это оштрафовали на три тысячи рублей. Пассажиры троллейбуса в ДТП не пострадали. Сейчас проводится дополнительная проверка по факту происшествия, устанавливается степень вины участников.