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Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой

Наше кино
    12.01.2021, 17:42
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Состояние Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая с 25 декабря проходит в петербургской больнице №122 от коронавирусной инфекции, постепенно улучшается. Актриса начала заниматься дыхательной гимнастикой, сообщает KP.RU со ссылкой на информированный источник.

Фото: Сергей Микляев/ ТАСС
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Также Фрейндлих начала проходить процедуры с элементами физиотерапии. Актриса выполняет все предписания врачей.

Пока Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Но врачи рассчитывают, что скоро ее переведут в обычную палату.

К аппарату ИВЛ Алису Фрейндлих не подключали. Актриса дышит сама, правда, иногда ей требуется кислородная маска.

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