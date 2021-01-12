Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой

Состояние Народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая с 25 декабря проходит в петербургской больнице №122 от коронавирусной инфекции, постепенно улучшается. Актриса начала заниматься дыхательной гимнастикой, сообщает KP.RU со ссылкой на информированный источник.

Также Фрейндлих начала проходить процедуры с элементами физиотерапии. Актриса выполняет все предписания врачей.

Пока Алиса Фрейндлих находится в реанимации. Но врачи рассчитывают, что скоро ее переведут в обычную палату.

К аппарату ИВЛ Алису Фрейндлих не подключали. Актриса дышит сама, правда, иногда ей требуется кислородная маска.