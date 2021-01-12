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Текст:   Вера Черенева  (Санкт-Петербург)
14:30 12.01.2021

Цены на большинство новостроек Петербурга назвали завышенными

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние два с половиной года цены на первичном рынке Петербурга выросли почти на треть и достигли 126,2 тысяч рублей за квадратный метр. Причем, по оценкам компании "Только хорошая недвижимость", в 60-70 процентах случаев проекты переоценены.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Наибольший рост, как говорят в компании, пришелся на объекты комфорт- и бизнес-класса, расположенные в районах сложившейся застройки.

Аналитики объясняют это целым рядом факторов, главным из которых является отсутствие конкуренции в зонах точечной застройки. К слову, в таких локациях в принципе редко возводят дома эконом-класса. Дело в том, что участков под застройку в сложившихся кварталах не так много, они достаточно дорого стоят, компании выгоднее вложиться в дорогой проект. Поэтому, например, на пустырях недалеко от метро возводятся дома бизнес-сегмента, а через дорогу стоят хрущевки.

В минувшем году рынок недвижимости Петербурга пережил небывалое оживление, связанное в первую очередь с субсидированными ипотечными ставками. Дело в том, что раньше многие люди, которые переехали в Петербург, не могли позволить себе квартиру в Северной столице и покупали жилье в ипотеку в Ленобласти. Когда была принята госпрограмма, многие семьи смогли купить жилье в городе, причем, более высокого класса или большей площади, чем изначально планировали.

Правда, цены на жилье в Петербурге с учетом ажиотажного спроса постепенно пошли вверх. Тогда вектор интереса покупателей сместился в сторону Ленинградской области. Но и там цены стали расти и достигли к концу года 79,7 тысяч рублей за квадратный метр.

Аналитики полагают, что в этом году рост цен на жилье в Петербурге и Ленобласти продолжится. Но при этом квартиры будут дорожать медленнее, чем в 2020-м.

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