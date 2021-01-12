Девелоперы Петербурга поставили в 2020 году рекорды не только по числу выведенных на рынок квадратных метров, но и по количеству недочетов в новых домах. Итог - приемка квартир для многих новоселов превращается в квест по поиску недоделок.

В конце декабря приемка квартир шла в одном из ЖК на территории Курортного района. Дольщики рассказывают, что они в шоке от увиденного. "Осматривали сегодня квартиру. Из явных недочетов - сколы и царапины на ламинате, царапины на двух межкомнатных дверях, повреждения на ручке оконного блока, просадка пола, грубые царапины на стекле балконной двери, скол на ванной, не работал слив туалета, лужа под раковиной", - делится впечатлениями Жанна Серова. Она также уточняет, что у нее сложилось мнение, что все недоделки по всему дому были собраны именно в ее "однушке". Однако оказалось, что это не так, так как в других квартирах тоже были свои изъяны. "Мы суперотделки не ждали, были готовы ко всему. Но почему, когда мы дотронулись до розетки, она сразу упала на пол, батарея оказалась не закреплена? При хорошем освещении видно, что обои надо красить", - комментирует первый визит в новостройку ее сосед. В других квартирах претензии еще серьезнее - так, например, в "двушке" 584-го корпуса унитаз оказался подключен... к трубе горячего водоснабжения. Хорошо, что дольщик вовремя это заметил, а так бы точно не миновать беды. Еще один бедолага написал в чате о том, что в своей студии, расположенной на первом этаже, он решил заглянуть в странный короб на стене. Открыв дверцу, он увидел подвал и висящие в воздухе трубы.

Из-за большого количества претензий к качеству строительная компания даже была вынуждена проводить осмотр квартир в сопровождении дежурной бригады строителей. Пока покупатели вертели краны, открывали окна и проверяли на прочность подоконники, они терпеливо переминались с ноги на ногу в коридоре. Но как только появлялись претензии, тут же бросались исправлять недочеты: меняли стеклопакеты, подкрашивали обои, подкручивали розетки. Когда же устранить брак быстро не удавалось, предлагали бартер - пачку кафельной плитки или ведро краски. В ответ на запрос редакции, почему у дольщиков так много претензий к качеству строительства, пресс-служба девелопера сообщила, что у всех застройщиков независимо от класса жилья при приемке квартир с отделкой бывают недочеты. Зато на этом объекте все недоделки оперативно устраняют уже в день приемки квартир. На вопрос, почему нельзя было сразу приглашать людей на осмотр полностью готовых квартир - без треснутых стеклопакетов и падающих розеток, мы ответа так и не получили.

По утверждению экспертов, подобные картины приемки нового жилья можно наблюдать сегодня во многих новостройках Петербурга. И не только в жилье эконом-класса, но даже в элитном. И то, что можно увидеть при сдаче квартир в Курортном районе, далеко не худший вариант. По словам риэлтора Татьяны Мамонтовой, если почитать форумы новостроек, то они переполнены негодующими замечаниями покупателей.

Все чаще покупатели отказываются получать ключи, пока в новостройке не будут устранены все недоделки

- Всему есть рациональное объяснение. Никто не хочет строить качественно, потому что это долго и дорого, а конкуренция в массовом сегменте эконом-класса огромная, и, чтобы выживать на рынке, застройщик идет на всяческие ухищрения.

Среди причин, почему в последнее время снижается качество строительства, эксперты также называют пандемию, нехватку рабочих рук из-за оттока мигрантов и рост цен на стройматериалы. Член комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленинградской области Анна Горбенко недоумевает, почему счастливый момент, связанный с приемкой новой квартиры, все чаще превращается в квест по поиску строительных недоделок. Аналитики даже составили перечень "болевых точек". В топе некачественное остекление, брак при установке оконных стеклопакетов и остекление лоджий, жалобы на неправильно установленную и неработающую вентиляцию или даже полное отсутствие ее, нарекания на нарушения при заделке стыков труб и протечки кровли. Как заметил эксперт Лев Каплан, "начинать нужно с нормативов - за последнее время процедура ввода недвижимости в эксплуатацию значительно упростилась, но при этом в действующем законодательстве нет четких критериев качества".

В свою очередь, покупатели квартир в новостройках также пытаются воздействовать на нерадивых застройщиков. Все чаще они отказываются получать ключи, пока в новостройке не будут устранены все недоделки. Именно так поступают покупатели квартир в Курортном районе. А кто-то подает на девелоперов в суд. Недавно судебные приставы взыскали со строительной компании более 13 миллионов рублей в пользу петербургской семьи за то, что застройщик передал квартиру со строительным браком. Новые владельцы обнаружили, что в квартире нет вытяжки и вентиляции, батареи местами не прогреваются, регулировка отопления не работает. Стены "украсили" протечки и отслоения штукатурки. А в одной из комнат через образовавшуюся щель даже виднелась улица. В итоге суд обязал застройщика заплатить дольщикам за все причиненные неудобства сполна. Эксперты считают, что это первая ласточка и новые штрафы на застройщиков, которые ради удешевления проекта готовы поступиться качеством, еще впереди. Пандемия пандемией, но эксперты советуют девелоперам не забывать и о качестве.

Справка "РГ"

Наиболее проблемные "участки" дома, по данным комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО:

- наружное остекление, качество установки оконных стеклопакетов и остекления балконов (отсутствие стеклопакетов, зазоры, некачественно выполненные монтажные швы на местах примыкания оконных блоков к проемам, несоответствие планировки квартиры и площади);

- несущие стены и перекрытия (трещины в кирпичной кладке);

- отопление (теплопотери либо полное отсутствие отопления);

- вентиляция (нарушение воздухообмена - плесень и грибок);

- стыки труб во всей квартире;

- кровля (локальные протечки);

- плохая герметизация стыков балконных плит (стена и потолок мокнут, зимой промерзают);

- запах аммиака в квартире.