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12.01.2021 16:25

Семь лет не срок

Эксперты подвели промежуточные результаты стратегии импортозамещения в АПК
Текст: Ян Гриневич (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8353)
Национальное рейтинговое агентство представило аналитический обзор стратегии импортозамещения в стране за последние семь лет. Согласно данным, объем импорта санкционной продукции сократился в стоимостном выражении на 41 процент. Фактический показатель сокращения импорта приблизился к целевому лишь по мясной продукции (65 процентов против 67,8 процента целевого показателя), тогда как по остальным категориям товаров обеспечен лишь наполовину либо менее. Так, к началу этого года на 30 процентов должен был быть сокращен импорт молочной продукции (факт - 20 процентов), по овощам - на 70,3 процента (факт - 27 процентов), по плодово-ягодной продукции - на 20 (факт - 11 процентов).

Отраслевые аналитики не считают приведенные цифры провальными, ссылаясь на то, что семь лет - недостаточный срок для завершения процесса импортозамещения. "Благодаря" санкциям в стране заранее озаботились стратегией продовольственной безопасности, и успехи - ощутимые, уверена Татьяна Козлова, эксперт группы компаний SRG.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Однако текущая экономическая ситуация на руку отечественным производителям. В 2019 году в силу экономических факторов потребление российской сельхозпродукции начало несколько снижаться (население привыкло к текущему курсу, доходы выровнялись), и по отдельным позициям импорт вырос от 15 до 70 процентов, а по молоку, репчатому луку и картофелю - в разы, однако очередной скачок курса валют, нерабочее время, закрытие границ снова повернули потребительский спрос на российское производство, уверена Козлова.

Согласно данным Росстата за 2020 год, объем селхозпродукции вырос на 1,5 процента, в стране собран второй по величине урожай за постсоветский период. Наша страна способна полностью себя обеспечить зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и мясопродуктами, картофелем, томатами, полагают эксперты, ссылаясь на показатели последних лет. Сложнее ситуация с производством говядины и молока - более капиталоемкими и "долгоиграющими" отраслями, где отечественный бизнес пока не на высоте . Однако уже в наступившем году аналитики ждут снижения импорта мясной продукции. Причиной называют изменения на рынке валют, которые оказали влияние на повышение спроса на российское мясо.

"Благодаря" санкциям в стране заранее озаботились стратегией продовольственной безопасности, и успехи — ощутимые

Кроме того, есть и продукция, производить которую в нашей стране не имеет смысла - ее дешевле закупать, чем пытаться разводить в России. Любая страна в силу климатических условий и технологической составляющей имеет традиционный набор продукции АПК.

Фото: iStock
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Нужно учитывать и такой факт, как климатическое разнообразие регионов нашей страны, которое особенно важно, например, при производстве овощей. Отечественных огурцов сегодня на рынке уже порядка 90 процентов, томатов - 56, но, чтобы увеличить их долю, нужно создавать тепличные комплексы для их выращивания, полагает Алексей Шеметов, вице-президент холдинга "ЭКО-культура". Овощи открытого грунта выращиваются в основном в южных регионах России, и поэтому для них требуются длинные логистические цепочки. В противовес этому тепличные комплексы можно строить в разных федеральных округах для ускорения логистики до суток с момента сбора плодов и предоставлять потребителям максимально свежие и качественные овощи круглый год.

В целом говорить, что импортонезависимость - это хорошо, в корне неверно, уверена Козлова. Главное, чтобы торговый баланс просто был в свою пользу. Благодаря созданию продовольственных кластеров происходит удешевление себестоимости конечного продукта, поэтому по многим из них импорт более экономически целесообразен.

Важно обратить внимание и на узкие места АПК. Фактически это одновременно и тренды, работа над которыми будет идти наиболее активно. К ним относятся возрождение семеноводства и племенного скотоводства, НИОКР в части сельхозтехники, цифровизация и снижение технологического отставания в АПК и агрологистике, популяризация цифровых технологий в мелких хозяйствах и снижение стоимости внедрения IT-продуктов, а также развитие программ подготовки кадров и привлечение молодых специалистов в сектор АПК.

Тем временем

Власти страны разработали проект плана продвижения брендов сельхозпродукции и продуктов питания с улучшенными характеристиками. При производстве такой продукции нельзя будет использовать ГМО, например. По мнению экспертов, потребители уже готовы к появлению такой продукции в том случае, если "правила игры" для промышленников будут им понятны. По словам Константина Пинигина, владельца сети магазинов крабовых продуктов "Зорька и Милка", покупатель не готов переплачивать "за легенду" более 10-15 процентов. Во всем должен быть экономический смысл: если производитель предложит, например, хлеб более вкусный и полезный, чем тот, что он продает сейчас, покупатель новый товар купит, уверен предприниматель. "Отвечая на вопрос, будет ли она лучше, скажу: все то, что не содержит вредных веществ, по умолчанию лучше", - уверена Юлианна Иванова, директор по маркетингу "Торгового Дома Ярмарка". И если будут внедрены высокие стандарты качества и контроля, качество "зеленых продуктов" может быть гарантировано государством.

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