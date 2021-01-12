В нескольких регионах страны запущен пилотный проект по уменьшению использования антибиотиков в АПК. На предприятиях внедряется система контроля антимикробных препаратов (СКАМП), а на продукции может появиться маркировка "Без антибиотиков".

- Последствия применения антибиотиков в сельском хозяйстве были отслежены еще в 90-х годах прошлого века. Остаточные количества антибиотиков, использованных для лечения и профилактики болезней у сельскохозяйственных животных, оказывались в молоке и молочных продуктах, яйцах, мясе. Микробы приобретали резистентность, поэтому при возникновении болезни лечение антибиотиками могло стать неэффективным. Исследования показали: опасны даже микродозы, - уточнила Светлана Щепеткина, председатель научно-исследовательского центра Санкт-Петербургского союза ученых "Социальное значение ветеринарной медицины", руководитель научного консультационного центра по разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ГК "Здоровье животных".

К сожалению, антибиотики, данные животным с профилактической или лечебной целью, не разрушаются и при термической обработке продукта. Чтобы изменить психологию фермеров, многим европейским странам нужны были десятилетия работы для доказательства возможности выращивания животных без антибиотиков и без экономических потерь. В 2018 году Европарламент утвердил запрет применения антибиотиков в животноводстве с профилактической целью.

В нашей стране работа над искоренением антибиотиков также идет, продукция животного происхождения проверяется на антибиотики. Молочные комбинаты, мясокомбинаты имеют свои лаборатории, и, если параметры превышены - продукция отбраковывается. Со своей стороны крупные сельхозпроизводители также контролируют содержание остаточных антибиотиков.

-Запретить антибиотики в сельском хозяйстве нельзя, так как это приведет к массовой заболеваемости животных и угрозе продовольственной безопасности. Но возможно другое решение: в промышленных условиях разработать технологию, в которой животные и птицы не испытывали бы стресса, имели хороший иммунитет и не болели, а значит, антибиотики были бы не нужны, - считает Щепеткина. Пилотными регионами в разработке таких технологий стали Ленинградская и Белгородская области, Краснодарский край.

В Ленобласти в 2019 году было закуплено оборудование, обеспечивающее бесплатно для производителей проверку проб мяса, яиц, молока более чем на 90 антибиотиков. Это важно как для проверки входящего сырья, так и для исследования остаточного количества антибиотиков после лечения животных, чтобы можно было выпускать еще более безопасную продукцию. Увеличивается число предприятий, на которых внедрена система контроля антимикробных препаратов (СКАМП). Маркировка означает, что на предприятии организована технология, обеспечивающая выпуск качественной и безопасной продукции "от стойла до стола", что антибиотики применяются только для лечения и не применяются для стимуляции роста и продуктивности животных. На продукции таких предприятий может появиться специальная маркировка "Без антибиотиков".

Но насколько это выгодно производителям?

- Мое хозяйство нельзя назвать органическим, в моих условиях это невозможно. Одна из причин - недостаточное количество земли для содержания животных и отсутствие собственной кормовой базы. Но мы уделяем большое внимание профилактике заболеваний и используем антибиотики лишь тогда, когда они становятся единственной мерой, позволяющей вылечить животное. Антибиотик применяется после определения чувствительности к нему микроба - возбудителя болезни, молоко от коровы, проходящей лечение, утилизируется. Чтобы убедиться, что антибиотик полностью исчез из организма животного, в дальнейшем проводится сдача анализов. Их можно сделать бесплатно, - рассказывает Татьяна Пугачева, фермер из Приозерского района.

Кстати, что касается молока. Оказывается, потребитель на вкус не сможет определить, есть в нем следы антибиотиков или нет. Горький привкус - следствие совсем других причин (некоторые заболевания у коровы, некачественный корм). Единственный метод, который всем нам доступен: купить закваску и сделать из покупного молока простоквашу, йогурт.

- В этой сфере нельзя принимать скоропалительных решений. Да, антибиотики проникают в организм человека с продуктами. Да, это чревато резистентностью микробов к антибиотикам в дальнейшем. Это все равно что сказать: массово принимайте в качестве профилактики такой-то антибиотик от инфекционных болезней, от той же дизентерии. Потом он уже не будет действовать, когда люди реально начнут болеть. Но переход к технологиям, исключающим антибиотики для профилактики развития заболеваний, должен быть обдуманным, чтобы это не отразилось на продовольственной безопасности. Если начнется массовый падеж животных - что будем есть? Что же касается применения в лечебных целях - то да, отделите больное животное от стада, лечите его, и только после излечения и тщательной проверки на следы антибиотика возвращайте обратно, - подчеркнул Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ.