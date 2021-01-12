Глава ТПП предложил принять закон об институтах развития

Предприниматели жалуются на большое число преград при получении господдержки. Об этом мы говорили во время эксклюзивной онлайн-конференции с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. А также о новых формах господдержки.

Во многих странах давно работают инновационные ваучеры. В России тоже были пилотные территории - Мурманская и Волгоградская области, где ввели такие региональные ваучеры. Они гарантируют компании финансовое обеспечение затрат при реализации инновационного проекта.

Сергей Николаевич, этот эксперимент будут распространять на другие регионы?

Сергей Катырин: Тема достаточно непростая. Редкая пока для нашей страны. Эксперимент, который мы проводили в регионах, считаем достаточно успешным. Но с такой формой поддержки инновационной составляющей бизнеса надо еще работать.

Во-первых, ее необходимо пропагандировать, пока предприниматели не очень четко представляют, что такое инновационный ваучер. Во-вторых, в регионах не все с ними знакомы. Так что пока это эксперимент. Уверен, мы обязательно будем расширять географию. Но здесь нам необходимо взаимопонимание с региональной властью и институтами развития.

Все это кропотливая работа. Должно быть однозначное понимание: кто, каким образом и что будет делать за этот ваучер. Чтобы предприниматель мог просить или даже требовать определенный набор услуг, который ему поможет вывести свой инновационный продукт на рынок.

Да, это очень важно. Но предприниматели говорят, что и сегодня без ваучеров нужно обойти много кабинетов, чтобы получить господдержку.

Сергей Катырин: Тоже актуальный вопрос. Сейчас идет реорганизация институтов развития. Ваш вопрос, как раз к ним и относится. Они создавались хаотично. В разное время, с разной нацеленностью. В итоге их более полсотни образовалось.

Когда мы начали перечислять их, нам пальцев двух рук хватило назвать те, которые знаем. Хотя мы стараемся узнать всех, кто поддерживает бизнес. Тем не менее, оказалось, что за кадром оставалась куча институтов развития. Сейчас наводят порядок. Несколько институтов развития переданы Внешэкономбанку. Некоторые функции - министерствам и ведомствам. Реформирование продолжается.

Мы тоже свои предложения подготовили, чтобы институты развития были удобными для предпринимателей, эффективными и отчитывались за каждую копейку, которую государство дает для поддержки бизнеса. И чтобы бизнес мог работать с институтами развития без посредников. А сейчас, пока дойдешь до самого института, тьму посредников надо преодолеть, которые будут готовить какие-то справки, в чем-то тебя воспитывать, перевоспитывать.

Должен быть прямой диалог. У каждого проекта - курирующий сотрудник института развития, который будет вести его. А потом отчитываться по своим KPI, каким образом и как это реализовано. Полагаем, было бы правильно, принять закон об институтах развития. Разработать законопроект, обсудить его.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".