Глава ТПП предложил принять закон об институтах развития

Новости

США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена 06:11
Пожар в жилом доме Екатеринбурга унес жизни восьми человек 06:04
Число погибших из-за снегопадов в Японии возросло до 10 человек 05:34
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни 05:10
В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий 04:57
В Иркутской области проверят жилье и соцобъекты после землетрясения 04:52
Число заразившихся горилл в зоопарке США возросло до восьми 04:37
Госдеп опубликовал сообщение, что Трамп больше не президент США 04:32
ФБР предупредило о вооруженных протестах перед инаугурацией 04:15
Избиратели-республиканцы заявили, что Трамп защищает демократию 03:28
Президент Португалии заразился коронавирусом 03:22
Вильфанд: Центр европейской части России просто посинеет от холода 02:57
В озере на севере Монголии произошло сильное землетрясение 02:54
Голландские власти изъяли бутерброды с ветчиной у британских водителей 02:43
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19 02:25
Две гориллы в зоопарке США заразились коронавирусом 02:15
Третий министр покинет кабинет Дональда Трампа 01:53
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение 01:18
Источник: ЦСКА намерен купить полузащитника "Ниццы" Данило 01:11
Биткоин обрушился после рекордного взлета 00:37
"Академик Черский" ушел с места достройки "Северного потока-2" 00:29
В России появится стандарт "Цифровой школы" 11.01.2021
СМИ: Достаточное число конгрессменов поддержало импичмент Трампа 11.01.2021
ФБР узнало о подготовке акций протеста по всей стране 11.01.2021
В ВОЗ оценили опасность японского штамма коронавируса 11.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Глава ТПП предложил принять закон об институтах развития

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Предприниматели жалуются на большое число преград при получении господдержки. Об этом мы говорили во время эксклюзивной онлайн-конференции с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным. А также о новых формах господдержки.

Во многих странах давно работают инновационные ваучеры. В России тоже были пилотные территории - Мурманская и Волгоградская области, где ввели такие региональные ваучеры. Они гарантируют компании финансовое обеспечение затрат при реализации инновационного проекта.

Сергей Николаевич, этот эксперимент будут распространять на другие регионы?

Сергей Катырин: Тема достаточно непростая. Редкая пока для нашей страны. Эксперимент, который мы проводили в регионах, считаем достаточно успешным. Но с такой формой поддержки инновационной составляющей бизнеса надо еще работать.

Во-первых, ее необходимо пропагандировать, пока предприниматели не очень четко представляют, что такое инновационный ваучер. Во-вторых, в регионах не все с ними знакомы. Так что пока это эксперимент. Уверен, мы обязательно будем расширять географию. Но здесь нам необходимо взаимопонимание с региональной властью и институтами развития.

Все это кропотливая работа. Должно быть однозначное понимание: кто, каким образом и что будет делать за этот ваучер. Чтобы предприниматель мог просить или даже требовать определенный набор услуг, который ему поможет вывести свой инновационный продукт на рынок.

Да, это очень важно. Но предприниматели говорят, что и сегодня без ваучеров нужно обойти много кабинетов, чтобы получить господдержку.

Сергей Катырин: Тоже актуальный вопрос. Сейчас идет реорганизация институтов развития. Ваш вопрос, как раз к ним и относится. Они создавались хаотично. В разное время, с разной нацеленностью. В итоге их более полсотни образовалось.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Что изменится в системе проверок бизнеса в 2021 году

Когда мы начали перечислять их, нам пальцев двух рук хватило назвать те, которые знаем. Хотя мы стараемся узнать всех, кто поддерживает бизнес. Тем не менее, оказалось, что за кадром оставалась куча институтов развития. Сейчас наводят порядок. Несколько институтов развития переданы Внешэкономбанку. Некоторые функции - министерствам и ведомствам. Реформирование продолжается.

Мы тоже свои предложения подготовили, чтобы институты развития были удобными для предпринимателей, эффективными и отчитывались за каждую копейку, которую государство дает для поддержки бизнеса. И чтобы бизнес мог работать с институтами развития без посредников. А сейчас, пока дойдешь до самого института, тьму посредников надо преодолеть, которые будут готовить какие-то справки, в чем-то тебя воспитывать, перевоспитывать.

Должен быть прямой диалог. У каждого проекта - курирующий сотрудник института развития, который будет вести его. А потом отчитываться по своим KPI, каким образом и как это реализовано. Полагаем, было бы правильно, принять закон об институтах развития. Разработать законопроект, обсудить его.

Продолжение интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте на сайте и в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Экономика Бизнес Экономика Бизнес Малый бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России СЗФО Мурманская область СФО Новосибирская область ЮФО Волгоградская область РГ-Видео

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Карабаху. Главное
Интервью с главой Роспатента Григорием Ивлиевым. Главное
В ВОЗ назвали сроки появления коллективного иммунитета от COVID-19
На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту