Парламентарии могут узаконить отдельный налоговый режим для семейного бизнеса в течение полугода. Об этом заявили в Торгово-промышленной палате России. Следующие шаги - закрепление понятия "семейное предприятие" в федеральном законодательстве и разработка мер поддержки. В СЗФО мнения относительно преференций для семейного бизнеса разделились. Одни эксперты полагают, что реформа будет своевременной, другие утверждают: не следует делить бизнес на семейный и несемейный.

Особые условия труда

ТПП РФ предлагает учредить семейные патенты для компаний, в которых от двух до пятнадцати членов семьи, имеющих прямую степень родства, вместе ведут и развивают один вид бизнеса. Такие предприятия смогут раз в год перечислять в казну фиксированный платеж, зависящий от числа участников семейного дела. По схожим правилам с государством взаимодействуют плательщики патентной системы налогообложения. Однако, во-первых, обычные патенты распространяются не на все виды деятельности. Во-вторых, у семейных патентов, если их узаконят, найдется ряд преимуществ.

Семейным компаниям, к примеру, позволят отказаться от кассовых аппаратов. Кроме того, владелец предприятия сможет не заключать с членами своей семьи трудовые договоры и другие документы в рамках трудового кодекса РФ. Авторы инициативы предлагают использовать единый коллективный договор, в котором будут прописаны условия труда, устраивающие всех членов семьи. Наемные работники, разумеется, привлекаются на общих основаниях с уплатой всех налогов и страховых взносов.

- В сентябре этого года мы проводили опрос среди российских семейных предпринимателей, - комментирует ситуацию вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. - Многие заявили о необходимости корректировки трудового законодательства. Зачем оформлять 44 кадровых документа, чтобы муж взял на работу жену или семья взяла на работу собственного ребенка? Здесь может быть другой режим, более спокойный в части регулирования внутренних трудовых взаимоотношений. Другой пример связан с заработной платой, которая должна выплачиваться не реже чем каждые 15 дней. За этим следит трудовая инспекция. Но семье, возможно, удобнее выплачивать зарплату по другой схеме. Мы полагаем, что семейным предпринимателям необходимо предоставить возможность самим вести свои финансовые дела.

Аграрные династии

Семейные формы организации труда особенно распространены в сельском хозяйстве. Председатель некоммерческого партнерства крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области "Вече" Иван Пиреев сам руководит семейным аграрным предприятием, в котором работают трое его сыновей. Всего же в регионе, по словам агрария, насчитывается несколько десятков семейных ферм, объединяющих мужа, жену, их детей и внуков.

- Семейный патент - хорошая идея, - рассуждает Иван Пиреев. - Наше крестьянское хозяйство не только выращивает овощи, картофель, птицу и рыбу, но и перерабатывает эту продукцию, открывает собственные торговые точки. Из всех существующих режимов налогообложения нам подходит общий. Как сельхозпроизводители мы освобождены от налога на прибыль. Но мы платим НДС (10 процентов за сельхозпродукцию и 20 процентов за остальные товары), налог на имущество, транспортный и земельный налоги. Это очень тяжелое финансовое бремя для хозяйства, в собственности которого имеются здания, оборудование по переработке, дороги, транспорт, техника. Если бы можно было перейти на новый льготный налоговый режим и платить в бюджет фиксированную разумную сумму ежегодно, не неся дополнительной фискальной нагрузки, мы бы с радостью рассмотрели такое предложение.

Компаний, в которых вместе работают родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, в Санкт-Петербурге тысячи

Что касается возможности не использовать онлайн-кассы, такая преференция подходит не всем сельхозпроизводителям. Каждое движение по производству продукции животноводства и рыбоводства необходимо регистрировать в системе "Меркурий", и без онлайн-касс сделать это сложно. Более актуальной новгородскому аграрию видится компенсация расходов на кассы, компьютеры, другую оргтехнику. Кроме того, семейным предприятиям необходимы отдельные льготные кредитные программы.

Есть еще одна проблема, которая сдерживает развитие семейного аграрного бизнеса. Действующее законодательство запрещает возводить жилье на землях сельхозназначения. На практике такие дома строятся, но поставить их на кадастровый учет практически невозможно. К тому же всегда существует риск, что местные власти снесут постройку.

- В результате дети фермеров, живущих в близлежащих поселках и городах, нередко выбирают "городские" профессии, - продолжает Иван Пиреев. - Если бы эти же дети выросли на своей земле, многие бы к земле привязались. Кроме того, как мы неоднократно заявляли, ситуация негативно влияет на производственные процессы. Особенно в сфере животноводства, требующего постоянного наблюдения за животными и активного участия фермеров в работе. Поручение о предоставлении фермерам права строить дома на своем участке президент дал в 2011 году на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, но оно до сих пор не исполнено. В конце 2020 года работа в этом направлении возобновилась. Надеюсь, в 2021-м проблема наконец-то будет решена.

Не запутаться в льготах

В Санкт-Петербурге вопросы развития семейного дела обсуждают несколько лет. В 2014-м городские парламентарии даже разработали рамочный законопроект о поддержке семейного предпринимательства как подвида малого бизнеса. Депутаты предложили считать семейным дело, в уставный капитал которого входит не менее 50 процентов средств одной семьи. При этом бизнес должен быть основным местом работы родственников и главным источником их доходов.

Конкретные программы поддержки в законопроекте прописаны не были - предполагалось, что их разработают в Смольном после принятия документа. Однако законодательную силу инициатива не обрела. По мнению председателя Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимира Меньшикова, необходимость создания отдельных преференций для семейных предприятий является дискуссионной темой.

- Компаний, в которых вместе работают родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, в Санкт-Петербурге тысячи, - отмечает Владимир Меньшиков. - И они, на мой взгляд, ничем не отличаются от компаний, сотрудники которых не связаны родственными узами. Как мне кажется, не следует выделять какие-то специальные категории малого бизнеса. Здесь можно дойти до абсурда: разработать отдельные льготы для семейных компаний, а еще для студенческих предприятий, фирм, которые создали пенсионеры, молодые родители или граждане, недавно вернувшиеся из мест лишения свободы. Потом местные власти, да и сами бизнесмены, запутаются во всем этом разнообразии, и в результате никакие льготы работать не будут. Правильнее усовершенствовать систему преференций для всех некрупных компаний. К примеру, один из самых больных вопросов 2021 года - отмена единого налога на вмененный доход. Считаю, что прежде всего необходимо отследить судьбу бывших плательщиков ЕНВД, посмотреть, чье финансовое положение существенно изменилось, какие компании прекратили работу, в том числе в связи с введенными ограничениями. И на основании этого анализа оперативно разработать дополнительные налоговые и неналоговые меры поддержки.