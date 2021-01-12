На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы

На севере Республики Коми, где сейчас свирепствуют морозы, в ряде населенных пунктов отменены автобусы.

В частности, как сообщает администрация Усинска, в условиях пониженных температур до отдаленных деревень и сел не будут ходить автобусы.

Например, отменен автобус в село Усть-Лыжа. Оно официально ходит в состав Усинска, но расстояние до города составляет более 150 километров. Дороги как таковой нет, но зимой прокладывается зимник, по которому до Усть-Лыжи и пускают автобусы.

В селе проживает чуть более 300 человек. Местные жители с нетерпением ждали появления автобусов, сезон поездок должен был начаться 12 января.

Не пойдут до потепления автобусы и в поселок Мутный Материк. Он находится в 230 километрах от Усинска и тоже входит в состав городского округа. Здесь проживает около тысячи человек.

Летом жители активно сплавляются по Печоре. Ну а пока единственным транспортом, который связывает отдаленные поселки на Крайнем Севере остались вертолеты. Рейсы выполняются дважды в неделю.

Сейчас в Республику Коми пришли аномальные морозы. Если в Усинске средняя температура в январе составляет около минус 20 градусов, холодными считаются дни, когда столбик термометра опускается ниже минус 25 градусов, то в эти дни фиксируется до ниже минус 43 градусов. По оценкам регионального управления МЧС, холода продлятся в Усинске и пригородах до 16 января.