Под Калининградом водитель автобуса переключал передачи шваброй

Сотрудники полиции начали проверку попавшего в сеть видео, на котором водитель междугородного рейсового автобуса в Калининградской области переключает передачи ручкой от швабры.

Видео выложил один из пассажиров автобуса в популярном местном паблике во ВКонтакте. На кадрах видно, как водитель, выжимая сцепление на ходу, использует для переключения передач ручку от швабры. По словам автора видео, автобус следует по маршруту Правдинск-Калининград.

- Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Калининградской области РИА Новости.