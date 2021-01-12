Почти треть жителей российских городов обращаются в медицинские учреждения в среднем раз в полгода, говорится в исследовании. Равные доли (по 20 процентов) посещают врачей ежеквартально или раз в год. Таким образом, большинство россиян на собственном опыте знакомы с трудностями, с которыми сталкиваются люди, нуждающиеся в медицинской помощи.
Большинство респондентов (84 процента) отмечают необходимость компенсации расходов на лечение и медицинскую помощь людям с редкими болезнями, а 74 процента считают принципиально важным увеличение финансирования научных разработок в области создания лекарств и вакцин.
Одна из самых серьезных проблем сферы здравоохранения - низкая доступность медицинских услуг. Так, 70 процентов опрошенных указывают на трудности, с которыми сталкиваются маломобильные граждане, пытаясь получить медицинскую помощь, 66 процентов отмечают барьеры, которые встречают люди при попытке получить квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, а 58 процентов подчеркивают, что часто нуждающиеся в реабилитационных программах не могут получить направление на них.
Россияне называют различные причины низкой доступности медицинских услуг: если проживающие в городах-миллионниках в первую очередь связывают эту проблему с некомпетентностью медицинских работников, то жители городов с населением до 500 тысяч прежде всего объясняют ее трудностями, связанными с лечением редких болезней в целом, и тем, что сфера здравоохранения не адаптирована к потребностям маломобильных граждан. Одно из решений проблемы недоступности медицинских услуг они видят в развитии телемедицины.