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12.01.2021 15:19

Здоровье дорого

Главной проблемой здравоохранения россияне называют большие расходы на лекарства
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8353)
Ключевыми проблемами системы здравоохранения жители российских городов считают недостаточную компенсацию расходов на лечение людей с редкими болезнями, недофинансирование научных разработок в области создания лекарств и вакцин и низкую доступность медицинских услуг - прежде всего для маломобильных групп граждан. Благотворительные организации, по их мнению, важны, но недостаточно влиятельны для решения фундаментальных проблем здравоохранения. Таковы результаты совместного исследования аналитического центра НАФИ.

Почти треть жителей российских городов обращаются в медицинские учреждения в среднем раз в полгода, говорится в исследовании. Равные доли (по 20 процентов) посещают врачей ежеквартально или раз в год. Таким образом, большинство россиян на собственном опыте знакомы с трудностями, с которыми сталкиваются люди, нуждающиеся в медицинской помощи.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Большинство респондентов (84 процента) отмечают необходимость компенсации расходов на лечение и медицинскую помощь людям с редкими болезнями, а 74 процента считают принципиально важным увеличение финансирования научных разработок в области создания лекарств и вакцин.

Одна из самых серьезных проблем сферы здравоохранения - низкая доступность медицинских услуг. Так, 70 процентов опрошенных указывают на трудности, с которыми сталкиваются маломобильные граждане, пытаясь получить медицинскую помощь, 66 процентов отмечают барьеры, которые встречают люди при попытке получить квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь, а 58 процентов подчеркивают, что часто нуждающиеся в реабилитационных программах не могут получить направление на них.

66 процентов отмечают барьеры, которые встречаются при попытке получить квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь

Россияне называют различные причины низкой доступности медицинских услуг: если проживающие в городах-миллионниках в первую очередь связывают эту проблему с некомпетентностью медицинских работников, то жители городов с населением до 500 тысяч прежде всего объясняют ее трудностями, связанными с лечением редких болезней в целом, и тем, что сфера здравоохранения не адаптирована к потребностям маломобильных граждан. Одно из решений проблемы недоступности медицинских услуг они видят в развитии телемедицины.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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