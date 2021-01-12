Минприроды разместило на сайте проектов государственных нормативных актов для общественного обсуждения проект положения о создании национального парка "Хибины", который был официально создан в 2018 году. Речь идет о Хибинских горах - уникальном по своему расположению и красоте горном массиве на Кольском полуострове, который пользуется большой популярностью среди местных жителей и гостей Заполярья.

До сих пор он имел лишь формальный статус. Разработка положения о нацпарке стала большим шагом к тому, чтобы парк существовал не только де-юре, но и де-факто. Однако экологи отмечают, что документ требует существенной доработки.

Документ содержит формулировку, которая без всякого природоохранного смысла ставит под вопрос развитие туризма в Хибинах, считает заместитель директора по развитию "Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области" Виктор Петров. Речь идет о том, что в рекреационной зоне нацпарка, которая занимает три четверти его территории, "запрещается отдых и ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест и передвижение вне оборудованных троп и маршрутов".

- С запретом разведения костров вне предусмотренных мест все согласны, - подчеркивает Виктор Петров. - Но оборудованных троп и маршрутов в Хибинах нет, и в ближайшие годы они вряд ли появятся. Это означает, что после утверждения положения любой человек, находящийся в рекреационной зоне национального парка, будет нарушителем. Не только автомобильному и снегоходному, но даже пешеходному и лыжному туризму в Хибинах может прийти конец на долгие годы. Да, собирать грибы и ягоды для личных нужд можно будет только при условии соблюдения данного требования - на "оборудованных тропах и маршрутах", а значит - нигде.

Сегодня нацпарк "Хибины" находится под управлением Лапландского государственного заповедника. По словам его директора Сергея Шестакова, данный запрет необходим, поскольку первоочередная задача - сохранить природные комплексы и ресурсы на территории парка. Сегодня на туристических маршрутах и стоянках в Хибинах нет даже ни одного оборудованного туалета. Чтобы восстановить ту природную среду, которая уже разрушена, и сохранить имеющуюся, без данных запретов не обойтись. Необходимо учитывать и то, что Хибины имеют огромную антропогенную нагрузку. В год их посещают около 40-50 тысяч туристов, а то и больше - точных данных на этот счет не существует.

Сегодня у Лапландского заповедника нет денег даже на новый транспорт и вездеходы

Но главная сложность в том, что при создании особо охраняемых природных территорий в России не разрабатываются их детальные проекты, как было при создании заповедников в СССР.?Прежде чем издавать официальное постановление о создании ООПТ, в то время сначала определялись границы, необходимая инфраструктура и ресурсы. Когда создавался нацпарк "Хибины", эта работа не проводилась, поэтому ее приходится делать только сейчас.

- Безусловно, Хибины сегодня нельзя закрыть для туристов до того момента, когда маршруты там будут оборудованы надлежащим образом, - соглашается Сергей Шестаков. - Да и сам проект нацпарка еще предстоит создать. Шагом к его созданию станет работа над планом развития туризма на его территории, к которой мы приступим в этом году совместно с представителями туристических компаний. До этого времени в Хибинах будет действовать переходный период. Каким он будет, еще предстоит решить. Один из вариантов заключается в том, чтобы заключать договоры с туристическими компаниями, которые будут оказывать туристам услуги в Хибинах.

Эта схему предполагается использовать и тогда, когда переходный период завершится и в Хибинах появятся оборудованные маршруты.

Но остается вопрос: где брать средства на организацию нацпарка? Четкого представления о том, сколько денег на это потребуется, пока нет. Еще в апреле 2020 года Мурманская областная дума направила обращение в Минприроды РФ, в котором говорилось, что на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на содержание национального парка "Хибины" не определены государственное задание и необходимые финансы. Сегодня не хватает денег даже на то, чтобы обеспечить сам Лапландский заповедник современным транспортом и вездеходными средствами, - существующая техника уже выработала свой ресурс, отмечается в обращении. О том, чтобы обустраивать маршруты в Хибинах, нет и речи. На нужды нацпарков в 2020 году из федерального бюджета выделили более 330 миллионов рублей, но Хибинам от этого пирога не досталось ничего.

Сегодня нет четкой бизнес-модели, которая позволила бы сочетать охранную роль российских нацпарков с развитием в них экологического туризма, отмечает Виктор Петров. Скорее всего, выработать универсальный рецепт здесь невозможно, поскольку каждая природная территория уникальна, в том числе и с экономической точки зрения. В Хибинах, по его мнению, следовало бы начать с системы навигации, а также обустройства переходов и мостков через воду, что обошлось бы в несколько десятков миллионов рублей.

- Мы планируем строительство визит-центра в Кировске и информационного центра в Мончегорске, - отметил Сергей Шестаков. - Строительство здания стоит около 150 миллионов рублей. В рамках плана развития туризма на территории нацпарка мы подготовим финансовый план по годам на ближайшие пять лет.

Прямая речь

Анна Попова, доцент кафедры сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета:

- Прежний режим посещения Хибин - точнее, отсутствие режима как такового - будет сохраняться еще долго. Огромный горный массив не обнесешь ограждением. Чтобы оборудовать маршруты, нужны серьезные средства и долгое время. Чтобы решить эту проблему системно, нужно изменить существующее положение, когда власти, создавая охраняемую территорию, не задаются вопросом, каким образом и на какие средства она будет существовать, как контролировать доступ в нее. Одних деклараций здесь мало, нужен серьезный, проработанный проект.