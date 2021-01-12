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12.01.2021 19:01
Рубрика: Происшествия

В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, который пытался вынести из магазина товаров на 30 тысяч рублей. Пикантности ситуации добавляло то, что задержанный оказался курьером службы доставки этого же магазина и он выдумал заказ от клиента, сообщает управление Росгвардии по Санкт-Петербургу.

Фото: iStock
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Все интернет-заказы в магазинах тщательно фиксируют. Когда заказа, который пытался вынести курьер, не обнаружилось в общем списке, сотрудники торговой точки вызвали вневедомственную охрану.

Курьер не пытался сбежать. Его задержали вместе с доверху нагруженными продуктовыми тележками.

Сейчас молодой человек объясняется в 66-м отделе полиции.

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