Несмотря на пандемию и некоторый спад в экономике, в Петербурге растет число сделок с недвижимостью. Эксперты считают, что тренд 2020 года - "не откладывать на потом". Однако у коммерческой и жилой недвижимости для этого разные причины.

Основные индикаторы рынка показывают, что в 2020 году спрос на офисную недвижимость и торговые площади упал, а на складскую недвижимость - вырос. В целом, по данным президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игоря Горского, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в текущем году упал на треть. Новый тренд - интерес инвесторов из других регионов. По данным ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в 2020 году Петербург улучшил свои позиции и занял четвертое место после Москвы, Татарстана и Тульской области.

В секторе жилой недвижимости ситуация принципиально иная, ее подстегивает льготная ставка по ипотеке и неудовлетворенный запрос покупателя на качество. Представители строительных компаний и девелоперы отмечают 13-15-процентный рост цен. Так, в секторе комфорт-класса цена квадратного места сегодня составляет около 130 тысяч рублей, жилье класса "бизнес" в среднем стоит 198 тысяч рублей за "квадрат", а "премиум" - около 300 тысяч рублей за квадратный метр. На некоторых объектах цены повышаются буквально каждые три дня, и не исключено, что по итогам года рост цен на жилую недвижимость в Северной столице составит 20-30 процентов к уровню прошлого года. При этом за комфортную среду - колясочные, лапомойки, повышенный уровень шумоизоляции, окна в санузле - люди готовы доплачивать до 25 процентов от стоимости квартиры, говорит эксперт Ирина Соловьева.

Дешеветь жилье в Петербурге точно не будет, уверены специалисты. Сейчас программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых продлена до 1 июля 2021 года, и на нее приходится более 90 процентов всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках. Даже если бы ипотечную программу не продлили, интерес к одно- и двухкомнатным квартирам сохранится.

Дешеветь жилье в Петербурге точно не будет, уверены специалисты

На этом фоне особенно интересным становится новый тренд на "коливинг", то есть совместное проживание. С одной стороны, это может быть удовлетворением спроса на качественное жилье по приемлемой цене со стороны внутренних мигрантов - тех, кто приезжает в Петербург из регионов на работу. С другой стороны, это фактически проживание в формате хостела на несколько дней или месяцев для молодых или одиночек - тех, кто еще не принял решение о покупке недвижимости, или тех, кто ищет определенную атмосферу. Сейчас этот формат развивается, скорее, стихийно - люди объединяются самостоятельно и селятся в одной квартире для снижения расходов. Формат "официального" коливинга значительно дороже - цена за место в номере начинается примерно от 20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: отдельную комнату в коммунальной квартире можно снять за шесть - двенадцать тысяч рублей. Однако в коливинге предлагается вся необходимая инфраструктура - от прачечной до общественного пространства для работы и переговоров, от посуды до настольных игр, часто есть места для хранения велосипедов, парковка, тренажерный зал. В мире коливинги пользуются популярностью, но будет ли спрос на такой формат в России, еще не очевидно.