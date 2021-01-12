Новости

На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 17:28

Доплачу за лапомойку

В 2020 году покупатели недвижимости стали требовательнее
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8353)
Несмотря на пандемию и некоторый спад в экономике, в Петербурге растет число сделок с недвижимостью. Эксперты считают, что тренд 2020 года - "не откладывать на потом". Однако у коммерческой и жилой недвижимости для этого разные причины.

Основные индикаторы рынка показывают, что в 2020 году спрос на офисную недвижимость и торговые площади упал, а на складскую недвижимость - вырос. В целом, по данным президента Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игоря Горского, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в текущем году упал на треть. Новый тренд - интерес инвесторов из других регионов. По данным ежегодного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, в 2020 году Петербург улучшил свои позиции и занял четвертое место после Москвы, Татарстана и Тульской области.

Фото: iStock
Цены на большинство новостроек Петербурга назвали завышенными

В секторе жилой недвижимости ситуация принципиально иная, ее подстегивает льготная ставка по ипотеке и неудовлетворенный запрос покупателя на качество. Представители строительных компаний и девелоперы отмечают 13-15-процентный рост цен. Так, в секторе комфорт-класса цена квадратного места сегодня составляет около 130 тысяч рублей, жилье класса "бизнес" в среднем стоит 198 тысяч рублей за "квадрат", а "премиум" - около 300 тысяч рублей за квадратный метр. На некоторых объектах цены повышаются буквально каждые три дня, и не исключено, что по итогам года рост цен на жилую недвижимость в Северной столице составит 20-30 процентов к уровню прошлого года. При этом за комфортную среду - колясочные, лапомойки, повышенный уровень шумоизоляции, окна в санузле - люди готовы доплачивать до 25 процентов от стоимости квартиры, говорит эксперт Ирина Соловьева.

Дешеветь жилье в Петербурге точно не будет, уверены специалисты. Сейчас программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых продлена до 1 июля 2021 года, и на нее приходится более 90 процентов всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в новостройках. Даже если бы ипотечную программу не продлили, интерес к одно- и двухкомнатным квартирам сохранится.

Дешеветь жилье в Петербурге точно не будет, уверены специалисты

На этом фоне особенно интересным становится новый тренд на "коливинг", то есть совместное проживание. С одной стороны, это может быть удовлетворением спроса на качественное жилье по приемлемой цене со стороны внутренних мигрантов - тех, кто приезжает в Петербург из регионов на работу. С другой стороны, это фактически проживание в формате хостела на несколько дней или месяцев для молодых или одиночек - тех, кто еще не принял решение о покупке недвижимости, или тех, кто ищет определенную атмосферу. Сейчас этот формат развивается, скорее, стихийно - люди объединяются самостоятельно и селятся в одной квартире для снижения расходов. Формат "официального" коливинга значительно дороже - цена за место в номере начинается примерно от 20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: отдельную комнату в коммунальной квартире можно снять за шесть - двенадцать тысяч рублей. Однако в коливинге предлагается вся необходимая инфраструктура - от прачечной до общественного пространства для работы и переговоров, от посуды до настольных игр, часто есть места для хранения велосипедов, парковка, тренажерный зал. В мире коливинги пользуются популярностью, но будет ли спрос на такой формат в России, еще не очевидно.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение