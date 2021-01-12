В Петербурге скончался известный продюсер Владимир Кауфман

После тяжелой болезни скончался известный петербургский продюсер Владимир Кауфман. Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Виктор Салтыков.

По словам Салтыкова, Владимир Кауфман до последнего скрывал свою болезнь от друзей, продолжал заниматься продюсерской деятельностью.

Продюсер Андрей Разин, вспоминая Владимира Кауфмана, в своем аккаунте в Instagram рассказал, как он пришел в эту непростую сферу. В начале семидесятых Владимир Кауфман был директором у известного пародиста Виктора Чистякову. Чистякову аплодировал весь Советский Союз. Артист умело имитировал голоса Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и других культовых советских исполнителей. Чистяков их пародировал смешно и беззлобно, он собирал полные залы, проводил иногда по шесть концертов в день.

В 1972 году Чистяков разбился в авиакатастрофе под Харьковом. Больше десяти лет после этой трагедии Кауфман пытался найти себя в других сферах, не связанных с эстрадой. Страна стремительно менялась, на сцену выходили новые звезды. И Кауфман стал работать с поп-исполнителями по пока еще только формирующимся канонам отечественного шоу-бизнеса.

- Он поменял огромное количество звезд и многих из них сделал успешными, - отмечает Андрей Разин.

В последние годы Кауфман продюсировал выпускника фабрики звезд Константина Легостаева, до этого был директором группы "Дискомафия".

Поклонники "Ласкового мая" также знакомы с работой Кауфмана. В 2007 году в СКК прошел знаковый концерт группы "Белые розы белой зимой. 20 лет спустя", на нем присутствовали свыше 18 тысяч зрителей. Записи с этого выступления широко разошлись по стране, пираты еще долго продавали в переходах CD и DVD с концерта.