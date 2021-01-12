Новости

На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
По делу о сошедшей лавине в Норильске задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими" 11:42
Россияне назвали "Диверсант. Крым" лучшим сериалом 11:42
ЛДПР внесла законопроект о дополнительной индексации пенсий 11:40
В Петербурге скончался известный продюсер Владимир Кауфман 11:36
Нападающий "Гремио" Пепе отказался переходить в "Зенит" 11:31
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 11:24
В районе Ялты сейсмологи зафиксировали подземные толчки 11:21
Миронов предложил ввести компенсацию затрат на лекарства 11:19
Режиссер "На игле" Дэнни Бойл снимет сериал об истории Sex Pistols 11:18
Из горящего хостела на юго-востоке Москвы спасли 15 человек 11:16
Завод в Харькове получал советские пушки под видом новых украинских 11:15
Количество повысивших зарплату компаний в РФ выросло в два раза 11:10
В Томске скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Сергей Хрупин 11:04
В Петербурге женщина с ребенком погибли при пожаре в многоэтажке 11:03
"Дэдпул 3" станет частью киновселенной Marvel, сохранив рейтинг R 10:59
В Тюменской области вахтовики застряли на трассе из-за поломки автобуса 10:48
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне для безопасности на инаугурации Байдена 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 11:36
Рубрика: Общество

В Петербурге скончался известный продюсер Владимир Кауфман

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

После тяжелой болезни скончался известный петербургский продюсер Владимир Кауфман. Об этом на своей странице в Instagram сообщил певец Виктор Салтыков.

По словам Салтыкова, Владимир Кауфман до последнего скрывал свою болезнь от друзей, продолжал заниматься продюсерской деятельностью.

Продюсер Андрей Разин, вспоминая Владимира Кауфмана, в своем аккаунте в Instagram рассказал, как он пришел в эту непростую сферу. В начале семидесятых Владимир Кауфман был директором у известного пародиста Виктора Чистякову. Чистякову аплодировал весь Советский Союз. Артист умело имитировал голоса Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и других культовых советских исполнителей. Чистяков их пародировал смешно и беззлобно, он собирал полные залы, проводил иногда по шесть концертов в день.

В 1972 году Чистяков разбился в авиакатастрофе под Харьковом. Больше десяти лет после этой трагедии Кауфман пытался найти себя в других сферах, не связанных с эстрадой. Страна стремительно менялась, на сцену выходили новые звезды. И Кауфман стал работать с поп-исполнителями по пока еще только формирующимся канонам отечественного шоу-бизнеса.

- Он поменял огромное количество звезд и многих из них сделал успешными, - отмечает Андрей Разин.

В последние годы Кауфман продюсировал выпускника фабрики звезд Константина Легостаева, до этого был директором группы "Дискомафия".

Поклонники "Ласкового мая" также знакомы с работой Кауфмана. В 2007 году в СКК прошел знаковый концерт группы "Белые розы белой зимой. 20 лет спустя", на нем присутствовали свыше 18 тысяч зрителей. Записи с этого выступления широко разошлись по стране, пираты еще долго продавали в переходах CD и DVD с концерта.

В регионах Общество Утраты Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
"Деловой завтрак" с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Главное
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса
Какие меры поддержки полагаются семьям с детьми в 2021 году
От каких продуктов стоит отказаться во время COVID-19