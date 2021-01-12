В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки

Жительница Петербурга пожаловалась в соцсетях на водителя такси, который во время поездки включил порно-ролик и стал задавать ей вопросы интимного характера. Инцидент произошел по пути в аэропорт.

Изначально таксомоторная компания "Ситимобил", водитель которой вел себя неподобающе, пообещала девушке провести с таксистом разъяснительную работу, чтобы исключить впредь подобные ситуации. А в качестве компенсации петербурженке предоставили промокоды на три поездки со скидкой на такси.

Однако, как следует из релиза компании, впоследствии перевозчик изменил свое решение. Водитель заблокирован навсегда. Этот мужчина был устроен в компанию-агрегатор через местную таксопарковую фирму.

После инцидента с петербурженкой агрегатор намерен провести аудит всех водителей, которые были устроены через этот таксопарк.