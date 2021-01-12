В Петербурге женщина с ребенком погибли при пожаре в многоэтажке

В Петербурге при пожаре в доме №8 по улице Чудновского погибли 40-летняя женщина и восьмилетний ребенок, сообщили "РГ" в городском управлении МЧС.

Горела трехкомнатная квартира на четвертом этаже. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из дома 40 человек. Из загоревшейся квартиры вынесли женщину и ребенка.

Врачи начали немедленную реанимацию пострадавших, но спасти их не удалось. Женщина и ребенок скончались на руках у докторов.

Сам пожар был потушен меньше чем за час. Сейчас все соседи вернулись в свои квартиры. В доме работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося.