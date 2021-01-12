В СЗФО подвели итоги новой программы профессионального переобучения

Новости

Минздрав: Дефицита лекарств в регионах нет 14:02
В Иркутске спасли беременную со стопроцентным поражением легких 13:58
Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца 13:54
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3% 13:50
В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда 13:48
Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет 13:43
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме 13:34
ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо 13:32
В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса 13:23
Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний 13:22
Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства" 13:19
Во Флоренции введут запрет на курение в парках и на автобусных остановках 13:13
Историку Соколову попросили смягчить наказание 13:10
В Италии пациенты дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации 12:50
Риелторы рассказали, как выросли цены на новостройки в Москве 12:44
Фильм "Еще по одной" стал самым успешным скандинавским релизом в РФ 12:36
Ракова: 42% сделавших прививку от COVID-19 - горожане старше 60 лет 12:34
На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
В Норильске после гибели семьи под лавиной задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 13:19

Я бы в повара пошел

В СЗФО подвели итоги новой программы профессионального переобучения
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 2(8353)
В субъектах Северо-Запада завершается программа переобучения людей, пострадавших от последствий распространения COVID-19. Более десяти тысяч человек уже освоили новую специальность или повысили свои профессиональные навыки за счет федерального бюджета. Списки образовательных программ утверждают власти на местах, поэтому набор доступных компетенций разнится в зависимости от региона.

Программу по профессиональному обучению россиян, у которых возникли проблемы с работой из-за эпидемиологической ситуации, Минпросвещения запустило вместе с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Ворлдскиллс Россия". К участию пригласили безработных россиян, выпускников школ, колледжей, вузов, а также граждан, находящихся под угрозой увольнения. На их переобучение федеральный бюджет выделил в 2020 году более 2,9 миллиарда рублей. Программу планируют продолжить и в 2021-м.

Фото: istock
Что важно помнить работникам и работодателям в 2021 году

В Калининградской области в рамках нового образовательного проекта утвердили порядка 30 компетенций. Среди них - туризм, парикмахерское искусство, поварское дело, веб-дизайн и разработка, малярные и декоративные работы, электромонтаж, ветеринария. Занятия организовали на площадках 11 колледжей Калининградской области. Еще в 17 организациях, расположенных в других регионах, калининградцы могли учиться в дистанционном формате.

В Гусевском политехническом техникуме, к примеру, переобучение прошли более 70 человек. Одной из самых популярных стала компетенция "поварское дело". Как отметила директор учебного заведения Екатерина Канаева, вакансии поваров регулярно появляются в кафе и ресторанах, холодных и горячих цехах сетевых магазинов, компаниях по выпуску полуфабрикатов, столовых социальных объектов. Причем эта работа требует обязательного наличия квалификации повара, стандарт которой соответствует компетенции "Ворлдскиллс".

- У нас была квота на обучение 1176 человек, и программа оказалась очень востребованной среди жителей региона, - подчеркивает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Мы видим, какой высокий уровень подготовки показывают обучившиеся, потому что они были мотивированы получить новые профессиональные компетенции. Уверена, многие из них уже нашли работу.

В числе субъектов, утвердивших самые широкие наборы специальностей в СЗФО, оказался Санкт-Петербург. Речь идет о 50 образовательных программах, связанных с IT, строительством, телекоммуникациями, услугами, транспортом и многими другими сферами. Работу координировал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), открывшийся в рамках нацпроекта "Образование". Он включает в себя 16 площадок удаленного обучения (в основном это вузы), 22 техникума и 20 школ.

Фото: iStock
Уведомлять о сокращениях работодатели по-прежнему будут онлайн

Что важно, ЦОПП работает напрямую с предприятиями, нуждающимися в рабочих руках. Поэтому некоторых выпускников оформляли на работу чуть ли не в день получения диплома. Всего же заявки на обучение по состоянию на конец ноября подали более восьми тысяч жителей Северной столицы.

Один из самых скромных наборов компетенций - в Псковской области. Местным жителям предложили пять образовательных программ: графический дизайн, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, преподавание в младших классах, производство мебели. Меньший список утвердили только в Ненецком автономном округе, который является самым малонаселенным субъектом РФ. Он состоит из трех программ: ветеринария, поварское дело и предпринимательство.

Перечень предлагаемых компетенций зависит от ситуации на рынке труда, от наличия вакансий и спроса на конкретных специалистов в регионе. Можно выбрать программу обучения в том регионе, в котором человек планирует трудоустроиться. Союз сформировал банк эталонных программ по 171 компетенции. Из них 40 предлагаются для освоения в дистанционном формате.

Прямая речь

Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)":

- Современный профессионал должен учиться всю жизнь.

Пока в России только 15 процентов работников постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, в то время как в европейских странах примерно 40-47 процентов сотрудников регулярно повышают свою квалификацию.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область Рынок труда

Главное сегодня

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса