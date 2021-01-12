В СЗФО подвели итоги новой программы профессионального переобучения

В субъектах Северо-Запада завершается программа переобучения людей, пострадавших от последствий распространения COVID-19. Более десяти тысяч человек уже освоили новую специальность или повысили свои профессиональные навыки за счет федерального бюджета. Списки образовательных программ утверждают власти на местах, поэтому набор доступных компетенций разнится в зависимости от региона.

Программу по профессиональному обучению россиян, у которых возникли проблемы с работой из-за эпидемиологической ситуации, Минпросвещения запустило вместе с субъектами РФ, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Ворлдскиллс Россия". К участию пригласили безработных россиян, выпускников школ, колледжей, вузов, а также граждан, находящихся под угрозой увольнения. На их переобучение федеральный бюджет выделил в 2020 году более 2,9 миллиарда рублей. Программу планируют продолжить и в 2021-м.

В Калининградской области в рамках нового образовательного проекта утвердили порядка 30 компетенций. Среди них - туризм, парикмахерское искусство, поварское дело, веб-дизайн и разработка, малярные и декоративные работы, электромонтаж, ветеринария. Занятия организовали на площадках 11 колледжей Калининградской области. Еще в 17 организациях, расположенных в других регионах, калининградцы могли учиться в дистанционном формате.

В Гусевском политехническом техникуме, к примеру, переобучение прошли более 70 человек. Одной из самых популярных стала компетенция "поварское дело". Как отметила директор учебного заведения Екатерина Канаева, вакансии поваров регулярно появляются в кафе и ресторанах, холодных и горячих цехах сетевых магазинов, компаниях по выпуску полуфабрикатов, столовых социальных объектов. Причем эта работа требует обязательного наличия квалификации повара, стандарт которой соответствует компетенции "Ворлдскиллс".

- У нас была квота на обучение 1176 человек, и программа оказалась очень востребованной среди жителей региона, - подчеркивает министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. - Мы видим, какой высокий уровень подготовки показывают обучившиеся, потому что они были мотивированы получить новые профессиональные компетенции. Уверена, многие из них уже нашли работу.

В числе субъектов, утвердивших самые широкие наборы специальностей в СЗФО, оказался Санкт-Петербург. Речь идет о 50 образовательных программах, связанных с IT, строительством, телекоммуникациями, услугами, транспортом и многими другими сферами. Работу координировал Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), открывшийся в рамках нацпроекта "Образование". Он включает в себя 16 площадок удаленного обучения (в основном это вузы), 22 техникума и 20 школ.

Что важно, ЦОПП работает напрямую с предприятиями, нуждающимися в рабочих руках. Поэтому некоторых выпускников оформляли на работу чуть ли не в день получения диплома. Всего же заявки на обучение по состоянию на конец ноября подали более восьми тысяч жителей Северной столицы.

Один из самых скромных наборов компетенций - в Псковской области. Местным жителям предложили пять образовательных программ: графический дизайн, дошкольное воспитание, медицинский и социальный уход, преподавание в младших классах, производство мебели. Меньший список утвердили только в Ненецком автономном округе, который является самым малонаселенным субъектом РФ. Он состоит из трех программ: ветеринария, поварское дело и предпринимательство.

Перечень предлагаемых компетенций зависит от ситуации на рынке труда, от наличия вакансий и спроса на конкретных специалистов в регионе. Можно выбрать программу обучения в том регионе, в котором человек планирует трудоустроиться. Союз сформировал банк эталонных программ по 171 компетенции. Из них 40 предлагаются для освоения в дистанционном формате.

Прямая речь

Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)":

- Современный профессионал должен учиться всю жизнь.

Пока в России только 15 процентов работников постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, в то время как в европейских странах примерно 40-47 процентов сотрудников регулярно повышают свою квалификацию.