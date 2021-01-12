Новости

Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу 20:03
Патриарх Кирилл назвал смерть почетного экзарха всея Беларуси потерей для церкви 19:54
Голландские таможенники конфисковали у британских водителей бутерброды 19:53
В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей 19:26
В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов 19:19
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 19:10
В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ" 19:06
В Подмосковье родился младенец-гигант 19:05
В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей 19:01
Трамп отказался говорить о своей отставке 18:55
В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны" 18:55
На железной дороге появилась первая девушка-машинист 18:50
Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма 18:43
На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 19:32
Рубрика: Экономика

Призрак Советский

В Воркуте опустевший район отключили от коммуникаций
Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
В Воркуте отключили от коммуникаций микрорайон Советский. Последние жители выехали оттуда в конце декабря, отключение произведено в целях экономии ресурсов, сообщили "РГ" в администрации города.

Микрорайон Советский местные жители традиционно называли поселком, он хоть и входит в состав Воркуты, но находится в 14 километрах от города, и жизнь здесь типичная поселковая. Советский был построен в 1954 году рядом с шахтой Юнь-Яга. В годы расцвета здесь проживало 6-7 тысяч человек. В 90-е шахта закрылась. Люди начали уезжать из Советского.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Расселение аварийного жилья ускорится благодаря комплексному развитию территорий

Такая ситуация характерна для воркутинских поселков. Вообще сама Воркута была построена, как планета Сатурн - с городским центром и небольшими поселками вокруг. Всего их было восемь, в каждом проживало от пяти до 20 тысяч человек. Через поселки ходит круговой автобусный маршрут, поэтому воркутинцы шутят, что у них на Крайнем Севере есть своя кольцевая. К слову, протяженность этой дороги более 54 километров.

Часть поселков на маршруте уже превратилась в призраки. Например, 20 лет назад был закрыт Юршор. Со временем уехали люди из поселка Промышленный, пустует поселок Октябрьский. Теперь вот Советский.

Заброшенные поселки Воркуты часто посещают блогеры и фотографы. Десятки домов с пустыми глазницами окон, чудом выжившие одичавшие собаки, сбивающая с ног пурга наводят ужас на путников.

Закрытие поселков - плановое. Вот уже двадцать лет в Воркуте действует программа уплотнения жилого фонда, которую называют стратегией управляемого сжатия. Суть в том, что в Воркуте большинство домов - многоквартирные. Их обслуживание изначально дорого, но когда из условной хрущевки уезжает большинство семей и остается 5-10 жильцов, то содержание этого здания ложится тяжким бременем на местный бюджет. Соответственно этих 5-10 жильцов переселяют в другой дом в центре города, где тоже пустуют квартиры, но не в таком количестве.

В Воркуте и поселках цены на недвижимость близки к отрицательным. Например, в поселках Воргашор или Северный квартиры часто дарят или продают за символические деньги. Например, по данным сервиса "Авито", сейчас здесь продается 17 квартир дешевле 150 тысяч рублей. Люди, которые переезжают в другой регион, стремятся избавиться от недвижимости в Воркуте, чтобы не платить коммунальные услуги, а они здесь немаленькие. Квартиры без долгов и в жилом состоянии бесплатно забирает муниципалитет. Именно туда и переезжают люди из расселяемых поселков.

Двадцать лет назад был закрыт Юршор. Со временем уехали люди из поселка Промышленный, пустует поселок Октябрьский. Теперь вот Советский...

Расселение идет довольно медленно. Например, Советский планировалось закрыть еще четыре года назад. Планы регулярно сдвигались. В 2016-м здесь проживало порядка 200 человек, в конце прошлого года - не более 50. Наконец в конце прошлого года все оставшиеся жильцы окончательно перебрались в город, и после новогодних праздников все здания отключили от коммуникаций.

Следующий на очереди поселок Комсомольский. В 1959 году здесь проживали около 20 тысяч человек, сейчас осталось не более 500 жителей.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие в 2020 году товары
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу
С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
Как проходит эксперимент по электронному документообороту