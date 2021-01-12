Микрорайон Советский местные жители традиционно называли поселком, он хоть и входит в состав Воркуты, но находится в 14 километрах от города, и жизнь здесь типичная поселковая. Советский был построен в 1954 году рядом с шахтой Юнь-Яга. В годы расцвета здесь проживало 6-7 тысяч человек. В 90-е шахта закрылась. Люди начали уезжать из Советского.
Такая ситуация характерна для воркутинских поселков. Вообще сама Воркута была построена, как планета Сатурн - с городским центром и небольшими поселками вокруг. Всего их было восемь, в каждом проживало от пяти до 20 тысяч человек. Через поселки ходит круговой автобусный маршрут, поэтому воркутинцы шутят, что у них на Крайнем Севере есть своя кольцевая. К слову, протяженность этой дороги более 54 километров.
Часть поселков на маршруте уже превратилась в призраки. Например, 20 лет назад был закрыт Юршор. Со временем уехали люди из поселка Промышленный, пустует поселок Октябрьский. Теперь вот Советский.
Заброшенные поселки Воркуты часто посещают блогеры и фотографы. Десятки домов с пустыми глазницами окон, чудом выжившие одичавшие собаки, сбивающая с ног пурга наводят ужас на путников.
Закрытие поселков - плановое. Вот уже двадцать лет в Воркуте действует программа уплотнения жилого фонда, которую называют стратегией управляемого сжатия. Суть в том, что в Воркуте большинство домов - многоквартирные. Их обслуживание изначально дорого, но когда из условной хрущевки уезжает большинство семей и остается 5-10 жильцов, то содержание этого здания ложится тяжким бременем на местный бюджет. Соответственно этих 5-10 жильцов переселяют в другой дом в центре города, где тоже пустуют квартиры, но не в таком количестве.
В Воркуте и поселках цены на недвижимость близки к отрицательным. Например, в поселках Воргашор или Северный квартиры часто дарят или продают за символические деньги. Например, по данным сервиса "Авито", сейчас здесь продается 17 квартир дешевле 150 тысяч рублей. Люди, которые переезжают в другой регион, стремятся избавиться от недвижимости в Воркуте, чтобы не платить коммунальные услуги, а они здесь немаленькие. Квартиры без долгов и в жилом состоянии бесплатно забирает муниципалитет. Именно туда и переезжают люди из расселяемых поселков.
Расселение идет довольно медленно. Например, Советский планировалось закрыть еще четыре года назад. Планы регулярно сдвигались. В 2016-м здесь проживало порядка 200 человек, в конце прошлого года - не более 50. Наконец в конце прошлого года все оставшиеся жильцы окончательно перебрались в город, и после новогодних праздников все здания отключили от коммуникаций.
Следующий на очереди поселок Комсомольский. В 1959 году здесь проживали около 20 тысяч человек, сейчас осталось не более 500 жителей.