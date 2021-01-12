В Воркуте отключили от коммуникаций микрорайон Советский. Последние жители выехали оттуда в конце декабря, отключение произведено в целях экономии ресурсов, сообщили "РГ" в администрации города.

Микрорайон Советский местные жители традиционно называли поселком, он хоть и входит в состав Воркуты, но находится в 14 километрах от города, и жизнь здесь типичная поселковая. Советский был построен в 1954 году рядом с шахтой Юнь-Яга. В годы расцвета здесь проживало 6-7 тысяч человек. В 90-е шахта закрылась. Люди начали уезжать из Советского.

Такая ситуация характерна для воркутинских поселков. Вообще сама Воркута была построена, как планета Сатурн - с городским центром и небольшими поселками вокруг. Всего их было восемь, в каждом проживало от пяти до 20 тысяч человек. Через поселки ходит круговой автобусный маршрут, поэтому воркутинцы шутят, что у них на Крайнем Севере есть своя кольцевая. К слову, протяженность этой дороги более 54 километров.

Часть поселков на маршруте уже превратилась в призраки. Например, 20 лет назад был закрыт Юршор. Со временем уехали люди из поселка Промышленный, пустует поселок Октябрьский. Теперь вот Советский.

Заброшенные поселки Воркуты часто посещают блогеры и фотографы. Десятки домов с пустыми глазницами окон, чудом выжившие одичавшие собаки, сбивающая с ног пурга наводят ужас на путников.

Закрытие поселков - плановое. Вот уже двадцать лет в Воркуте действует программа уплотнения жилого фонда, которую называют стратегией управляемого сжатия. Суть в том, что в Воркуте большинство домов - многоквартирные. Их обслуживание изначально дорого, но когда из условной хрущевки уезжает большинство семей и остается 5-10 жильцов, то содержание этого здания ложится тяжким бременем на местный бюджет. Соответственно этих 5-10 жильцов переселяют в другой дом в центре города, где тоже пустуют квартиры, но не в таком количестве.

В Воркуте и поселках цены на недвижимость близки к отрицательным. Например, в поселках Воргашор или Северный квартиры часто дарят или продают за символические деньги. Например, по данным сервиса "Авито", сейчас здесь продается 17 квартир дешевле 150 тысяч рублей. Люди, которые переезжают в другой регион, стремятся избавиться от недвижимости в Воркуте, чтобы не платить коммунальные услуги, а они здесь немаленькие. Квартиры без долгов и в жилом состоянии бесплатно забирает муниципалитет. Именно туда и переезжают люди из расселяемых поселков.

Двадцать лет назад был закрыт Юршор. Со временем уехали люди из поселка Промышленный, пустует поселок Октябрьский. Теперь вот Советский...

Расселение идет довольно медленно. Например, Советский планировалось закрыть еще четыре года назад. Планы регулярно сдвигались. В 2016-м здесь проживало порядка 200 человек, в конце прошлого года - не более 50. Наконец в конце прошлого года все оставшиеся жильцы окончательно перебрались в город, и после новогодних праздников все здания отключили от коммуникаций.

Следующий на очереди поселок Комсомольский. В 1959 году здесь проживали около 20 тысяч человек, сейчас осталось не более 500 жителей.