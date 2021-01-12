Сочинские депутаты решили запретить строительство многоквартирных жилых домов, сообщили в пресс-службе городского собрания.

"Депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки и поддержали решение главы города Алексея Копайгородского о запрете строительства многоквартирных жилых домов практически во всем Сочи и в ряде сел: Веселом, Верхневеселом, Высоком, Молдовка, Орел-Изумруд, Эстосадке и поселке Красная Поляна, - говорится в сообщении. - Застройка многоэтажными жилыми домами будет разрешена только там, где осуществляется деятельность по комплексному и устойчивому развитию. Также принято решение об утверждении территорий комплексного развития".

Но пока в городе не ведется комплексная застройка и неизвестно, когда она начнется. А точечно возводить многоквартирные дома уже нельзя. Таким образом сейчас их строительство фактически запрещено.

За разъяснением "РГ" обратилась к председателю горсобрания Сочи Виктору Филонову.

- Основная цель этого закона - остановить точечную и незаконную застройку Сочи, например, чтобы в садоводческих товариществах на землях для индивидуального жилищного строительства вместо трехэтажных не появлялись многоэтажные дома, - объяснил он.

Напомним, в начале этого года в Сочи запретили строительство домов на землях для ИЖС площадью свыше 500 квадратных метров и высотой более трех этажей без дополнительного согласования.

- Никто не запретит строить больше, но собственнику необходимо представить проект и пройти публичные слушания, - заверил начальник департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Сергей Оганезов. Новая норма введена и в части предельных размеров земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. Она составляет от 650 до 1,2 тысячи квадратных метров. На землях под ИЖС все осталось по-прежнему: от 400 до тысячи квадратных метров.

Еще одно изменение в законодательстве коснулось собственников квартир в многоэтажках, возведенных до начала действия Жилищного кодекса РФ, датируемого 29 декабря 2004 года. Теперь собственникам будет проще поставить участок под домом на кадастровый учет вне зависимости от того, на какой территориальной зоне он расположен. Прежде это можно было сделать только после длительной процедуры согласования.

Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, изменились виды разрешенного использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. Теперь в зоне, предназначенной для малоэтажной жилой застройки, запрещено строительство многоквартирных домов и жилых комплексов.

Также местные власти объясняют, что значит комплексное развитие.

- За счет инвесторов в микрорайоне должно проводиться инженерное обустройство (дороги, вода, газ, электричество), должны строиться социальные объекты (школы, детские сады), а также парки, скверы, пешеходные зоны, - пояснил Виктор Филонов. - Это первоочередная задача, а потом уже - строительство отелей и домов.

Например, один из социально ответственных инвесторов в Дагомысе выкупил здание, когда-то бывшее детским садом (потом его статус был изменен), отремонтировал, полностью оборудовал и подарил городу. Объект находится возле жилого комплекса, который он строит. Покупка обошлась ему в 100 миллионов рублей, а все траты составили не менее 200 миллионов. Этот детсад на 280 мест присоединился к уже имеющемуся и открылся в конце прошлого года.

Кстати, в связи с принятием закона о запрете строительства новых многоквартирных домов, по словам экспертов в области недвижимости, стоимость жилья вырастет.

Между тем

За последние три месяца прошлого года в Сочи выявили более 40 самовольно возведенных объектов. По словам заместителя начальника управления муниципального земельного контроля администрации города-курорта Аслана Ачмизова, по этим фактам готовятся исковые заявления.

Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля в прошлом году выявлено еще свыше 200 таких объектов. В связи с этим также проводится проверка и направляются иски в суд.

В одном из самостроев в Адлерском районе, несмотря на судебное ограничение, шла торговля квартирами. Застройщик, получив разрешение на строительство четырех частных домов в селе Веселом, возвел на участках четыре многоквартирных дома. На сайте продаж этот объект называют современным жилым комплексом бизнес-класса.

Комментарий

Ольга Медведева, начальник управления по образованию и науке администрации Сочи:

- В сочинских образовательных учреждениях прибавилось 30 тысяч школьников и 10 тысяч дошкольников. Только с сентября по ноябрь 2020 года в местных школах количество учеников увеличилось почти на тысячу. Всего в Сочи 69 муниципальных школ, в которых учатся 73 тысячи учеников и 76 детских садов с 25 тысячами детей. Поэтому мы без конца проектируем и строим школы и детсады.

В этом году начато строительство четырех школ. Например, одна из самых больших, на 800 мест (максимальное количество) из восьми корпусов, строится в Мамайке, где школу ждали 25 лет. Она будет введена в эксплуатацию в 2022 году. В этом микрорайоне проживают более пяти тысяч детей до 18 лет.

Сейчас в городе-курорте возводится два пристроя по 400 мест в густонаселенном Хостинском районе, в Мацесте и в Центральном, на улице Пирогова. Они будут введены в эксплуатацию к 1 сентября 2021 года. Идет строительство школы на 400 мест с дошкольным блоком на 80 мест на улице Ачишховской в Красной Поляне, где стремительно растет население.

Также строятся два детсада по 80 мест - пристрои к самым востребованным. Администрация привлекает социально ответственный бизнес к строительству. В ближайшие пять лет мы построим не менее 20 школ и столько же детсадов.