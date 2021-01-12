В Крыму квартиры на вторичном рынке за год подорожали на 10,5 процента, на первичном - на 8 - 11 процентов. Эксперты отмечают ажиотажный спрос на недвижимость. Этому, в частности, способствовала пандемия: многие россияне провели период весенней самоизоляции на полуострове и решили купить здесь жилье. Также свое влияние оказала новая госпрограмма субсидирования, снизившая ипотечную ставку до 6,5 процента годовых.

Больше всего вторичная недвижимость подорожала в Севастополе (плюс 17 процентов за год), здесь же зафиксирована и самая высокая цена квадратного метра среди городов полуострова - 100 000 рублей, притом что средняя в Республике Крым - 79 600 рублей. Особенно выросла стоимость двухкомнатных квартир (плюс 14,1 процента) и объектов со свободной планировкой (плюс 14,2 процента), рассказали в "Авито Недвижимость".

Управляющий партнер Аналитической корпоративной группы Илья Пичуев отмечает, что снижения цен в связи с пандемией на рынке недвижимости зафиксировано не было. Напротив, конец лета и начало осени ознаменовались их ростом.

- Валютные колебания и низкие ставки по депозитам наряду с действующей льготной ипотекой и расширением программы материнского капитала стимулировали спрос на жилье, что, в свою очередь, повлияло на рост цен, - поясняет руководитель направления первичной недвижимости "Авито" Дмитрий Алексеев.

При этом, по словам экспертов, в категории новостроек наблюдается дефицит предложения. Объекты раскупаются уже на этапе котлована.

- Средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла за 2020 год на 8 процентов. Это связано и с инфляцией, и с другими показателями. Да, строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году, например, увеличилось на 61 процент. При этом показатели обеспеченности жильем в Крыму ниже общероссийских. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" республике предстоит за 10 лет ввести в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров. Необходимость наращивать темпы строительства продиктована тем, что сейчас на одного крымчанина приходится всего 18,9 квадратного метра жилой площади. Отрасль должна обеспечить к 2030 году 24,8 квадратного метра на человека, - отмечает руководитель PR-службы группы компаний "Монолит" Дарья Осадчая.

65 процентов покупателей квартир в новостройках - это крымчане, 30 процентов - жители материковой части России, еще около 5 процентов - иностранцы. Почти половина сделок с жилой недвижимостью происходит с использованием ипотеки.

- Действительно, спрос на недвижимость в Крыму за последние полгода существенно вырос. Это связано с рядом факторов. Во-первых, на фоне пандемии и фактического отсутствия возможности приобрести квартиру с апреля 2020 года ощутимо выросли продажи в июне-июле. Мы имели дело с эффектом так называемого отложенного спроса. Во-вторых, оказала влияние ипотека с господдержкой, - говорит руководитель PR-службы группы компаний "Монолит" Дарья Осадчая.

Большой интерес к ипотечным программам подтверждают и в крупнейшем крымском банке (РНКБ). С начала года было выдано более 8000 кредитов на покупку жилья в Крыму на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей, это в два раза больше, чем в 2019 году. Причем 40 процентов от этой суммы составляют кредиты в рамках государственных льготных ипотечных программ.

Дарья Осадчая отмечает изменение структуры покупательского спроса. Оно связано со снижением покупательной способности населения. Выросла доля продаж однокомнатных квартир, примерно на прежнем уровне остались продажи "двушек" и упали продажи традиционно более дорогих трехкомнатных квартир.

В следующем году эксперты прогнозируют снижение потребительского спроса и стабилизацию цен.

- В первом полугодии 2021 года мы ожидаем спад ажиотажных покупок жилья, поскольку большинство желающих, скорее всего, уже успели вложить свои сбережения в недвижимость. Это приведет к замедлению темпов роста цен в пределах семи процентов в сегменте новостроек и на уровне инфляции - на вторичные объекты. Также есть основания полагать, что в будущем году все это повысит количество предложений на рынке. В свою очередь, привлекательность курортной недвижимости на фоне закрытых границ продолжит расти, - считает Дмитрий Алексеев.

- Мы не прогнозируем существенного изменения цен на недвижимость, хотя любые колебания будут в сторону увеличения. У строительной отрасли нашего региона есть серьезные перспективы, - говорит Дарья Осадчая.

Илья Пичуев уверен, что при отсутствии вывода на рынок новых жилых комплексов и уменьшении количества предложений объектов на стадии котлована цены будут расти как на первичном рынке, так и на вторичном.