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12.01.2021 11:41
Рубрика: Спорт

Этап "Формулы-1" в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября

Текст: Артур Нанян
Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи состоится с 24 по 26 сентября 2021 года. Об этом информирует пресс-служба "королевских гонок".
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Руководство "Формулы-1" официально внесло изменения в календарь. Как и сообщалось ранее, гонки в Австралии и Китае были перенесены. Этап в Шанхае пока что не получил новую дату проведения, а этап в Мельбурне пройдет осенью - с 19 по 21 ноября.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле (Италия): в новом сезоне он пройдет третьим по счету. Также на неделю сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. В то же время Гран-при России и Сингапура поменялись местами - теперь этап в Сочи закрывает европейскую часть сезона (с 23 по 26 сентября).

При этом официально слот третьей по счету гонки, изначально выделенный на Гран-при Вьетнама, пока остается незаполненным. Согласно поступавшей ранее информации, его должен будет занять Гран-при Португалии.

Полностью расписание нового сезона выглядит следующим образом.

  • 1. Гран-при Бахрейна - 28 марта
  • 2. Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино (Имола) - 18 апреля
  • 3. Будет объявлено позже - 2 мая
  • 4. Гран-при Испании - 9 мая
  • 5. Гран-при Монако - 23 мая
  • 6. Гран-при Азербайджана - 6 июня
  • 7. Гран-при Канады - 13 июня
  • 8. Гран-при Франции - 27 июня
  • 9. Гран-при Австрии - 4 июля
  • 10. Гран-при Великобритании - 18 июля
  • 11. Гран-при Венгрии - 1 августа
  • 12. Гран-при Бельгии - 29 августа
  • 13. Гран-при Нидерландов - 5 сентября
  • 14. Гран-при Италии - 12 сентября
  • 15. Гран-при России - 26 сентября
  • 16. Гран-при Сингапура - 3 октября
  • 17. Гран-при Японии - 10 октября
  • 18. Гран-при США - 24 октября
  • 19. Гран-при Мехико (Мексика) - 31 октября
  • 20. Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) - 7 ноября
  • 21. Гран-при Австралии - 21 ноября
  • 22. Гран-при Саудовской Аравии - 5 декабря
  • 23. Гран-при Абу-Даби - 12 декабря
В регионах Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи

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