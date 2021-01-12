Этап "Формулы-1" в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября

Руководство "Формулы-1" официально внесло изменения в календарь. Как и сообщалось ранее, гонки в Австралии и Китае были перенесены. Этап в Шанхае пока что не получил новую дату проведения, а этап в Мельбурне пройдет осенью - с 19 по 21 ноября.
В 2021 году в календарь возвращается этап в Имоле (Италия): в новом сезоне он пройдет третьим по счету. Также на неделю сдвинуты даты проведения гонок в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби. В то же время Гран-при России и Сингапура поменялись местами - теперь этап в Сочи закрывает европейскую часть сезона (с 23 по 26 сентября).
При этом официально слот третьей по счету гонки, изначально выделенный на Гран-при Вьетнама, пока остается незаполненным. Согласно поступавшей ранее информации, его должен будет занять Гран-при Португалии.
Полностью расписание нового сезона выглядит следующим образом.
- 1. Гран-при Бахрейна - 28 марта
- 2. Гран-при Эмилии-Романьи/Сан-Марино (Имола) - 18 апреля
- 3. Будет объявлено позже - 2 мая
- 4. Гран-при Испании - 9 мая
- 5. Гран-при Монако - 23 мая
- 6. Гран-при Азербайджана - 6 июня
- 7. Гран-при Канады - 13 июня
- 8. Гран-при Франции - 27 июня
- 9. Гран-при Австрии - 4 июля
- 10. Гран-при Великобритании - 18 июля
- 11. Гран-при Венгрии - 1 августа
- 12. Гран-при Бельгии - 29 августа
- 13. Гран-при Нидерландов - 5 сентября
- 14. Гран-при Италии - 12 сентября
- 15. Гран-при России - 26 сентября
- 16. Гран-при Сингапура - 3 октября
- 17. Гран-при Японии - 10 октября
- 18. Гран-при США - 24 октября
- 19. Гран-при Мехико (Мексика) - 31 октября
- 20. Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) - 7 ноября
- 21. Гран-при Австралии - 21 ноября
- 22. Гран-при Саудовской Аравии - 5 декабря
- 23. Гран-при Абу-Даби - 12 декабря