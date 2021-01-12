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12.01.2021 13:28

Зачетные финансы

Корреспондент "РГ" запутался в купюрах
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
Ростовская область вошла в топ-3 регионов России по активности жителей, участвовавших во всероссийском онлайн-зачете на тему финансовой грамотности. Дончане предприняли 25,5 тысячи попыток пройти тестирование. Более 57 процентов (14,6 тысячи) этих попыток оказались успешными: участники испытания, которое проводили Банк России и Агентство стратегических инициатив при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, смогли правильно ответить на 20 и более вопросов из 30.

Среди них оказался и корреспондент "РГ". С одной стороны, мне хотелось проверить себя. С другой - собрать информацию для подготовки публикации. Требовалось ответить на вопросы из десятка блоков: банки и банковские операции, денежно-кредитная политика, инвестиции, налоги, пенсии, валюта, страхование, финансовое мошенничество, защита потребителей финансовых услуг, общая финграмотность.

В каждом блоке - по три вопроса с вариантами ответов. На прохождение теста дается час. Это на самом деле очень и очень много. Для того чтобы заполнить нужные пункты, десяти минут более чем достаточно. К тому же самопроверку я себе устроил во время коротенького перерыва в нескончаемой рабочей текучке.

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Можно было выбрать базовый и продвинутый уровень зачета. Также имелся вариант теста для представителей бизнеса. Его, кстати, ввели впервые, и свою финансовую грамотность на зачете оценили более тысячи донских предпринимателей, при этом 42 процента из них прошли онлайн-зачет успешно.

Но поскольку я не являюсь бизнесменом, да и времени на самотестирование уделил мало, решил ограничиться двумя уровнями. Первый из них проскочил играючи, даже не особо вчитываясь в задания. Вопросы показались элементарными, и, теша свое финансовое эго, я легко и быстро щелкал задания одно за другим.

Вскоре на почту пришло сообщение: "Поздравляем, вы сдали всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности!" Я даже стал обладателем симпатичного беленького сертификата, подтверждающего, что некто Руслан Мельников справился с испытанием. Но каково же было мое удивление, когда выяснилось, что я смог ответить не на все казавшиеся такими простенькими вопросы базового уровня. Результат - 27 из 30.

"Как?!" - тут же взбунтовался мой внутренний перфекционист. К счастью, участникам зачета предоставлялась возможность изучить допущенные при тестировании ошибки. И ошибки эти оказались ну просто до боли досадными. Причина - излишняя самонадеянность, спешка и невнимательность там, где нужно было лучше вчитываться в вопросы и тщательнее изучать варианты ответов. Я прокололся на блоках "валюта", "страхование" и, самое обидное, "инвестиции". Попросту второпях перепутал в формулировке вопроса обыкновенные и привилегированные акции и не увидел среди ответов пункта о купонных выплатах, которые, конечно же, имеют отношение не к акциям, а к облигациям. А всего-то и надо было дать себе чуть больше времени на обдумывание и уделить больше внимания действительно простому тесту.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Обозленный, я тут же набросился на продвинутый уровень. Тут все оказалось сложнее, но снова на результатах сказался не столько недостаток знаний, сколько дефицит времени, эмоциональный настрой, желание взять препятствие наскоком и отсутствие вдумчивого подхода. Этот зачет тоже удалось сдать и получить второй сертификат, синего цвета, на котором красовался "продвинутый уровень", но вторая победа оказалась еще менее убедительной, чем первая: всего 20 верных ответов из 30. В общем, как говорят студенты, проскочил на грани.

Хуже всего результаты в этот раз были в разделах "Налоги", "Финансовое мошенничество" и "Валюта". Кстати, именно в последнем блоке был вопрос, который запомнился больше всего в этом зачетном финансовом приключении: "Банкноты каких номиналов находятся в обращении в России в настоящее время?" Правильный ответ: 5 рублей, 10 рублей, 50 рублей, 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей, 5000 рублей. Увы, пятирублевых купюр я не видел очень давно. Это меня, наверное, и подвело.

На самом деле тест оказался чрезвычайно полезен. Самый главный вывод, который я сделал: ни в коем случае нельзя решать финансовые дела наспех, не уделяя им достаточного времени и внимания. Неправильный ответ на вопрос онлайн-зачета - это, конечно не страшно. Но ведь в подобной спешке можно потерять заработанные потом и кровью деньги. Поэтому думайте тщательно, вчитывайтесь в каждую строчку договоров и заранее просчитывайте возможный финансовый результат своих действий, прежде чем поставить подпись на бумаге или галочку в онлайн-форме.

Комментарий

Наталья Леонтьева, управляющий отделением по Ростовской области Южного ГУ Банка России:

- Жители и предприниматели Дона в первые же дни проведения всероссийского финзачета проявили к нему большой интерес. И число справившихся с заданиями свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности жителей региона. Каждый участник после тестирования мог проверить, в каких вопросах ошибся, а также получить индивидуальные рекомендации. В итоге зачет стал не просто проверкой финансовых знаний, но и возможностью их существенно пополнить. А для Банка России и наших партнеров информация о темах, которые вызвали у участников трудности при прохождении теста, дает возможность определить ключевые векторы дальнейшей просветительской работы.

Кстати

Всего по стране в зачете приняли участие около 450 тысяч человек, которые прошли онлайн-тестирование более 665 тысяч раз (по условиям зачета разрешалось любое количество попыток). На юге России самый высокий процент успешно сдавших финзачет - среди жителей Крыма (63,7 процента).

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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