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12.01.2021 13:33

Субсидии по ошибке

Власти ограничивают агроэкспорт. Как это отразится на сельском хозяйстве юга?
Текст: Леонид Федоров
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
Президент России Владимир Путин поручил федеральным чиновникам разобраться с ценами на продовольствие. На недавней пресс-конференции он отметил, что чрезмерная поддержка экспорта сельхозпродукции в условиях высокого спроса на российские продукты в мире была ошибкой.

- Несмотря на то что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз. Это просто ошибка, - сказал глава государства. - Но надеюсь, что это будет поправлено в самое ближайшее время.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Минсельхоз распространит сельскую ипотеку на Подмосковье

Особенно эта проблема актуальна для юга России, который в основном ориентирован на экспорт сельхозпродукции. Подорожание продуктов произошло во многом из-за того, что производители, в том числе и региональные, решили воспользоваться сверхвысокими мировыми ценами. В продуктах, в том же сахаре, подсолнечном масле, зерне, хлебе и макаронах, цены на которые в России растут, на самом деле недостатка нет. Но сахар подорожал на глобальном рынке, поэтому экспортеры и активизировались. Глава государства привел в пример цены на хлеб, бакалею и макаронные изделия. В стране собран рекордный урожай зерна (не менее 131 миллиона тонн), а цены на хлеб растут. В связи с этим власти объявили о квотировании вывоза зерна в 2021 году, а также установлении экспортных пошлин на пшеницу, подсолнечник и некоторые другие продовольственные товары. Эти меры нужны, чтобы трейдерам было выгоднее работать внутри страны.

- Главное, чтобы административными действиями не нанести ущерба отрасли. Нужно своевременно применять определенные меры таможенного регулирования при вывозе продовольствия, - отметил президент.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что решить проблему одними только ограничениями нельзя. Так или иначе в условиях рыночной экономики цены на продукты внутри страны будут коррелировать с мировыми, а искусственные ограничения начнут негативно влиять на рентабельность сельского хозяйства.

При этом требуется поддержка малоимущих и бедных слоев населения. Ведь именно они больше всего страдают от роста цен. В этой связи Общественная палата России выступила с предложением ввести в России продуктовые карточки для малоимущих на базовый набор продуктов и товаров первой необходимости.

- В России уже не первый год говорят о необходимости такой меры, но общественное мнение по этому поводу разделилось. У многих россиян продуктовые карточки ассоциируются с войной и голодом, хотя на самом деле это эффективная мера, и так называемыми food stamps в США пользуются порядка 40 миллионов человек, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Если бы государство дало гарантии выкупа с рынка определенной доли продуктов питания и затем перераспределило ее среди малоимущих, это позволило бы обеспечить людей продуктами питания гарантированного качества, а для производителей создало предсказуемый рынок сбыта. Причем если бы государство гарантировало стабильный и высокий спрос как минимум на несколько лет, производители могли бы открывать новые инвестиционные программы, увеличивать производство, закупать более технологичное оборудование и так далее. Мало того, как показывают наши опросы, большинство производителей готовы работать с минимальной маржой.

Пока же властям удалось достичь соглашения с участниками рынка, согласно которому цена на килограмма сахара в рознице не будет превышать 46 рублей, а на подсолнечное масло - 110 рублей за литр. Действовать оно будет до 31 марта 2021 года. Документ также подписали Минсельхоз, Минпромторг, отраслевые союзы и представители торговли. Однако что будет после, сказать пока трудно. Главный вопрос: если мировые цены на продовольствие останутся такими же высокими, не захотят ли производители после 1 апреля отыграть потери?

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России:

- По сравнению с прошлым годом производство продукции АПК увеличилось более чем на четыре процента. А поставки сельхозпродукции за рубеж составили не менее 27 миллиардов долларов. Это больше, чем запланировано федеральным проектом "Экспорт продукции АПК". В текущем году мы открыли доступ отечественной продукции АПК на рынки еще 14 стран; российская сельхозпродукция поставляется в 160 стран мира и представлена в государствах Ближнего Востока, Восточной и Южной Азии, Африки, Европейского cоюза и СНГ.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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