Крымчан предупредили о сильном дожде и снегопаде

При прохождении через полуостров фронтальных разделов в Республике Крым во второй половине дня 12 января и 13 января ожидаются местами очень сильные дожди, которые ближе к ночи 14 января перейдут в снегопад. При этом восточный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 метров в секунду. Об этом предупредила крымчан пресс-служба ГУ МЧС.

Как пояснили синоптики Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки полуостров окажется под влиянием южного циклона и связанного с ним активных фронтальных разделов.

- Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, - рассказали в гидрометцентре. - На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах вероятны туман, гололед. 13 января температурный фон кратковременно повысится днем до плюс двух - плюс семи градусов. 14 января похолодает на четыре-шесть градусов.

МЧС предупредило, что велика вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения.