Крымчан предупредили о сильном дожде и снегопаде

Новости

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме 13:34
ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо 13:32
В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса 13:23
Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний 13:22
Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства" 13:19
Во Флоренции введут запрет на курение в парках и на автобусных остановках 13:13
Историку Соколову попросили смягчить наказание 13:10
В Италии пациенты дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации 12:50
Риелторы рассказали, как выросли цены на новостройки в Москве 12:44
Фильм "Еще по одной" стал самым успешным скандинавским релизом в РФ 12:36
Ракова: 42% сделавших прививку от COVID-19 - горожане старше 60 лет 12:34
На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
В Норильске после гибели семьи под лавиной задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
Лукашенко назвал введенные против Беларуси санкции "бандитскими" 11:42
Россияне назвали "Диверсант. Крым" лучшим сериалом 11:42
ЛДПР внесла законопроект о дополнительной индексации пенсий 11:40
В Петербурге скончался известный продюсер Владимир Кауфман 11:36
Нападающий "Гремио" Пепе отказался переходить в "Зенит" 11:31
В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 12:26
Рубрика: Происшествия

Крымчан предупредили о сильном дожде и снегопаде

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

При прохождении через полуостров фронтальных разделов в Республике Крым во второй половине дня 12 января и 13 января ожидаются местами очень сильные дожди, которые ближе к ночи 14 января перейдут в снегопад. При этом восточный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 метров в секунду. Об этом предупредила крымчан пресс-служба ГУ МЧС.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму побит температурный рекорд 90-летней давности

Как пояснили синоптики Крымского гидрометцентра, в ближайшие сутки полуостров окажется под влиянием южного циклона и связанного с ним активных фронтальных разделов.

- Пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные, - рассказали в гидрометцентре. - На дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах вероятны туман, гололед. 13 января температурный фон кратковременно повысится днем до плюс двух - плюс семи градусов. 14 января похолодает на четыре-шесть градусов.

МЧС предупредило, что велика вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. Возможны нарушения транспортного сообщения.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году