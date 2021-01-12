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12.01.2021 21:37
Рубрика: Спорт

"Локо-Кубань" проиграл в Топ-16 Еврокубка "Метрополитан 92"

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Во вторник баскетболисты ПБК "Локомотив-Кубань" в первом матче раунда Топ-16 Еврокубка неожиданно уступили на своей арене парижскому клубу "Метрополитан 92" - 79:83 (19:20, 18:16, 22:18, 20:29).
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань" Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

Французская команда, не выступавшая в еврокубках с 2014 года, сенсационно заняла первое место в предыдущем раунде, опередив даже испанскую "Уникаху", постоянного участника Евролиги. И вот теперь с по-прежнему загадочным дебютантом Еврокубка, которым руководит известный в прошлом игрок сборных Югославии и Словении Юре Здовц, предстояло познакомиться и краснодарским болельщикам.

Фото: eurocupbasketball.com
"Локо-Кубань" и казанский УНИКС берут старт в Топ-16 Еврокубка

А поддержать железнодорожников (кстати, коллектив Евгения Пашутина, потерявший надолго из-за травмы своего лидера Алана Уильямса, проиграл обе январские встречи в Единой лиге) в местном "Баскет-холле" собралось около двух тысяч зрителей.

Впрочем, поддержка фанатов, которой парижане лишены на своей площадке, их вовсе не смутила: гости никуда не спешили, предпочитая доводить свои атаки до верного броска с близкой дистанции. В чем поначалу преуспели: мощный центровой Шикоко продавливал хозяев под щитом, а защитники Мишино и Гудвин раз за разом находили лазейки к кольцу хозяев (по 10 очков в первой половине). К середине четверти "Локо" чуть отпустил оппонента - 9:16.

У основного разыгрывающего кубанцев Калниетиса никак не получалось наладить комбинационные действия, и в итоге его партнеры Кузминскас, Линч и Ильницкий стали брать инициативу на себя, отметившись серийными попаданиями - 27:20 в дебюте второй четверти.

В третьем периоде к ним добавился и Херви (главный снайпер кубанцев Кроуфорд стал попадать лишь к концу встречи), что позволяло хозяевам держать соперника на некотором расстоянии - 61:56, 34-я минута.

Однако Гудвин, Мишино и примкнувший к ним в четвертом периоде Браун продолжали регулярно набирать очки с близкой дистанции, позволив "Метополитан-92" снова выйти вперед в самом конце встречи - 71:75, 38-я минута.

В общем", "Локомотив-Кубань", невразумительно и с огромным числом ошибок проведя финальные минуты, уступил в стартовом поединке Топ-16 со счетом - 79:83.

Самым результативным у парижан стал защитник Давид Мишено, набравший 18 очков. У литовского форварда краснодарцев Миндаугаса Кузминскаса - 21 очко.

В группе F сегодня вечером встречаются еще две команды: сербский "Партизан" в Белграде примет итальянский "Тренто".

Теперь в следующую среду, 20 января, железнодорожники сыграют в Италии. И еще одна осечка в довольно непродолжительном по времени турнире может очень дорого обойтись "Локомотив-Кубани": в плей-офф престижного Еврокубка выйдут лишь два лучших клуба из нашей группы.

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