На Кубани продлили режим повышенной готовности

На Кубани до 29 января продлили режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция. Местные жители и гости региона должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах и на свежем воздухе, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Для людей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также для лиц старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.

Под запретом до сих пор находится проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Количество участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.

Только за последние сутки на Кубани 16 человек скончались от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зафиксировано 1113 летальных случаев.