Уличные стихийные развалы вокруг Центрального рынка Ростова-на-Дону возвращают донской мегаполис в "лихие 90-е". Товар здесь свален прямо на тротуары, в лучшем случае - на подстеленную клеенку, а продавцы стоят так плотно, что пройти между ними бывает затруднительно. Руки приходится держать в карманах, надетая на лицо маска, возможно, и защищает от вирусов, но не от резкого запаха аммиака, исходящего от некоторых торговцев.

Городские власти пытаются решить проблему несанкционированной торговли, но как только проверки заканчиваются, толкучка возвращается на прежнее место. Принять действенные меры по ликвидации "блошиных рынков" сотрудники мэрии не в состоянии.

- В историческом центре города торгуют в основном бывшей в употреблении одеждой, домашней утварью и посудой, монетами и сувенирами. Но для каждой из этих категорий товаров есть определенные требования безопасности. Например, одежда, выставленная на продажу, должна пройти химчистку, а бытовые приборы - быть в рабочем состоянии. Но ведь проверить это на улице невозможно. Однако горожане покупают сомнительный товар, и в результате центральные улицы напоминают базары 90-х, - прокомментировал начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов. - Мы ведем переговоры, чтобы определить несколько частных площадок города, где можно устроить блошиные рынки, но пока называть конкретные адреса рано. Самый насущный вопрос - организация "входного контроля" реализуемой продукции, которая зачастую не отвечает ни техническим, ни санитарно-гигиеническим нормам.

В базар город превращают продавцы, которым удобно торговать в неустановленных местах, поскольку такая торговля уже стала их образом жизни, а также горожане-покупатели, благодаря которым незаконная торговля оказывается рентабельной. Любые карательные меры в отношении продавцов малоэффективны, пока есть спрос со стороны покупателей. Да, у города имеются подходящие площадки, чтобы принять уличных торговцев, но согласятся ли они туда перейти, если жители города продолжат приходить за бэушным товаром на привычную барахолку?

Таким образом чиновники считают, что винить в создании "блошиных рынков" следует не надзорные органы, а простых ростовчан. Дескать - если горожане не будут покупать товары с уличных развалов, то и продавцы этих товаров исчезнут сами собой. Странная логика.

Однако некоторые считают блошиные рынки особой изюминкой донской столицы.

- От таких рынков нужно не избавляться, а облагораживать их, превращая стихийную торговлю в качественную и безопасную как для покупателей, так и для продавцов. Не секрет, что многие подобные рынки уже стали визитной карточкой популярных у туристов городов. Поэтому, чтобы не лишать Ростов самобытности, а продавцов заработка, следует создавать дополнительные торговые ряды в шаговой доступности от привычного места барахолки. Нужно сделать так, чтобы торговля велась не с земли и возле проезжей части, а на удобных прилавках за небольшую арендную плату или даже без нее, за счет города. Тогда контролирующие органы смогут обеспечить и безопасность, и соблюдение санитарных правил. Блошиные рынки в любом случае будут привлекать покупателей, но их формат можно изменить, добавив в ассортимент декоративно-прикладные изделия местных мастеров и поделки горожан, - считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Кстати, в Ростове-на-Дону насчитывается около 60 комиссионных магазинов и 36 магазинов, торгующих ношеной одеждой.

- Я предлагаю горожанам проголосовать на портале "Активный ростовчанин" и высказать свое мнение, необходимы ли нашему городу-миллионнику блошиные рынки? Опрос будет начат в ближайшие дни, а по его результатам мы примем адекватные меры, - заявил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Тем временем

За девять месяцев 2020 года в Ростове-на-Дону взыскано 1 074 930 рублей из 2 967 800 рублей штрафов за нарушения в сфере торговли. Для сравнения: по итогам всего 2019 года, взыскано 753 928 рублей, а штрафов было наложено на сумму 2 803 500 рублей.