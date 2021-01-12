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12.01.2021 12:50

Каждый третий рубль - на социалку

Южные регионы определили приоритетные расходы в 2021 году
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
Приоритетными в 2021 году становятся расходы на здравоохранение, но и другие социальные статьи местные власти обрезать не стали. Так, в Волгоградской области депутаты большую часть средств, 36,5 миллиарда рублей, выделили на социальную политику. Это треть всех плановых расходов, сообщила пресс-служба областной думы.

Регионы даже готовы уйти в дефицит. Доходы областного бюджета Волгоградской области запланированы в сумме 124 миллиарда рублей, расходы - 129,7 миллиарда. Прогнозируемый дефицит составил 5,7 миллиарда.

Регион будет погашать его путем размещения государственных ценных бумаг области, привлечения заемных средств, а также благодаря отсрочке погашения задолженности по бюджетным кредитам, которую правительство предоставило регионам в связи с пандемией коронавируса.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Формирование бюджетов в регионах ЦФО прошло под влиянием пандемии

"Несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию из-за пандемии, курс бюджетной политики остается прежним. Областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов направлен на выполнение всех принятых социальных обязательств", - говорится в сообщении облдумы.

В числе этих обязательств - адресное предоставление пособий и выплат, поддержка материнства и детства. С?1 января за счет бюджетных средств увеличивается МРОТ, проводится индексация зарплаты бюджетникам, начинаются выплаты педагогам за классное руководство. Только на обеспечение горячим питанием школьников (с учетом федеральных средств) в регионе планируется направить 1,4 миллиарда рублей, на оздоровительный летний отдых детей - 636,3 миллиона. 2,2 миллиарда предусмотрено на обновление образовательных учреждений: замену оконных блоков, кровли, освещение классов.

Продолжится действие программ переселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот. На их реализацию планируется потратить 1,6 миллиарда и 544 миллиона рублей соответственно. Около 11 миллиардов пойдет на дорожно-транспортную систему области, 7 миллиардов - на решение экологических вопросов.

В Ростовской области доходная часть бюджета составила 211,2 миллиарда рублей (на семь процентов больше, чем на 2020 год), расходная - 217,2 миллиарда (рост на 6,4 процента). И это при том, что бюджетом недополучены средства, в частности, из-за новых налоговых льгот. Однако, по мнению председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, бюджет начавшегося года не является кризисным. В Ростовской области продолжится строительство новых школ и детских садов, дорог и развязок. Социальные расходы составят 155 миллиардов рублей. 10,5 миллиарда рублей предусмотрено на национальные цели развития и выполнение наказов избирателей, восстановление деловой активности и поддержку реального сектора экономики.

Бюджет Республики Крым принят с дефицитом 1,4 миллиарда рублей, или 0,9 процента от расходов. Доходы запланированы в сумме 150,8 миллиарда рублей, расходы - 152,2 миллиарда. Кстати, покрыть дефицит бюджета можно, по словам вице-премьера Крыма - главы Минфина региона Ирины Кивико, реализовав пакет акций, которые планируется включить в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в государственной собственности. В бюджете республики на 2021 год весомая доля безвозмездных поступлений из федерального: она составит до 102,4 миллиарда рублей, или 67,9 процента общего дохода региона.

Борьба с "короной"

Новой статьей расходов в бюджете этого года стали мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В Астраханской области на эти цели было запланировано 2,2 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета - 1,3 миллиарда. 1,5 миллиарда были направлены на приобретение высокочастотных аппаратов ИВЛ, средства индивидуальной защиты, выплаты врачам и социальным работникам, а также поддержку бизнеса.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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"Значительные средства предусмотрены на преодоление последствий пандемии, охрану здоровья жителей нашего региона", - сказал председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. На эти цели в Волгоградской области выделено 9,7 миллиарда рублей. Они пойдут на приобретение оборудование и медикаментов и стимулирующие выплаты медицинским сотрудникам, которые борются с короновирусной инфекцией. Кроме того, на 275 миллионов рублей повышаются расходы на госпрограмму "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области". Эти деньги планируется потратить на выплаты соцработникам тех учреждений, у постояльцев которых выявлена коронавирусная инфекция.

Будет также оказана поддержка пострадавшим от пандемии отраслям, в первую очередь АПК и промышленности. 2,3 миллиарда планируется потратить на развитие медицинской инфраструктуры области. За счет этих средств возведут три инфекционных блока при районных больницах и еще 36 объектов здравоохранения.

В Ростовской области расходы на здравоохранение в наступившем году превысят 20 миллиардов, будет модернизирована вся служба оказания медицинской помощи, внедрена высокотехнологичная медпомощь.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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