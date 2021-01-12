Теперь выплаты по больничным во всех регионах страны начисляются гражданам напрямую из Фонда социального страхования и работодателям не нужно отвлекать на них свои средства. Так, с 1 января на "прямые выплаты" перешли оставшиеся 8 самых крупных по числу занятого населения регионов.

Это Краснодарский и Пермский края, Московская, Челябинская, Свердловская области, Москва и Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ. В них сосредоточено более 40% всех работающих граждан. При этом в фонде не исключают, что к концу года все выплаты станут проактивными, а больничные переведут в электронный формат.

Сейчас фонд самостоятельно рассчитывает и перечисляет гражданам пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, а также по уходу за ним, оплачивает дополнительные отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) работникам, пострадавшим на производстве. Но порядок подачи документов на выплаты пока не изменился. Как и прежде, работники приносят больничный работодателю, а в ряде случаев - пишут заявление, где указывают реквизиты карты "Мир" либо банковские реквизиты для зачисления пособия.

В дальнейшем выплаты будут приходить автоматически, без обращения за ними граждан: по факту закрытия больничного листа или, например, выхода в декрет. Важным условием для этого в фонде считают отказ от бумажных листков нетрудоспособности и переход на электронные. Сегодня их готовы предоставить 86% российских медорганизаций. Оставшиеся 14% - это небольшие учреждения, которые расположены в отдаленных населенных пунктах. Однако в них оформляется не более 1% всех больничных в стране.

Уже в прошлом году больничный в большинстве случаев был электронным, отмечают в Фонде социального страхования. Это значит, что поликлиники оформляли его в специальной программе, а на руки гражданам выдавали талон с номером. По номеру всегда можно найти лист нетрудоспособности в информационной системе и проверить его подлинность.

"Благодаря "прямым выплатам" начисление пособий больше не будет зависеть от финансового положения работодателя, граждане смогут получать выплаты своевременно и независимо от срока выплаты заработной платы", - говорит первый замруководителя Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.