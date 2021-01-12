В Госдуме не увидели предмета обсуждения на "крымском саммите" в Киеве

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что России нечего обсуждать с Украиной на анонсированном Киевом саммите "Крымской платформы". И крымчане, и российское руководство уже давно высказали свою однозначную позицию по крымскому вопросу и не собираются вступать в дискуссии на эту тему, сколько бы делегатов ни приехали в Киев по приглашению незалежной.

- У так называемой "Крымской платформы" нет предмета для обсуждения, - заявил Руслан Бальбек в интервью RT. - Точнее, он есть, но виртуальный. Какая-то странная идеология у изобретателей "Крымской платформы". Если нас хотят пригласить для разговора о потеплении отношений, о восстановлении торговых связей, то это тема, а поговорить о Крыме - так это без нас. Мы уже свою точку зрения высказали.

Бальбек уверен, что вновь придуманный Киевом формат для актуализации крымского вопроса просуществует недолго.

- Разбегутся участники платформы решать более насущные и важные вопросы, - считает депутат.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Россию поучаствовать в саммите "Крымской платформы" в мае 2021 года. Он предложил обсудить "модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории".