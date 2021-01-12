В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"

Официальный Киев готов отказаться от российской вакцины "Спутник V" из-за политических игр и надуманной идеологии, считает депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Так он прокомментировал RT слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что его страна должна отказаться от российской вакцины, несмотря на ее эффективность.

- Эту позицию можно прокомментировать короткой поговоркой: "Назло маме уши отморожу", - сказал Белик. - Сейчас на Украине продлен локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов положить жизни граждан на алтарь своих политических амбиций и надуманной идеологии.

Депутат добавил, что оценку "антигосударственной позиции" представителей власти должен дать украинский народ.