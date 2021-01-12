В Краснодаре в мусорном баке нашли бульдога в завязанном пакете

В районе спортивной арены "Баскет-Холл" в Краснодаре местные жители обнаружили в мусорном контейнере английского бульдога. Пес был замотан в пакет, но еще подавал признаки жизни. О случившемся неравнодушные люди сообщили в соцсетях. По данному факту полиция проводит проверку.

- На основании выявленной в интернете информации о возможном факте жестокого обращения с животным назначена проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, - сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель УМВД по городу Артем Коноваленко.

Сейчас за жизнь бульдога борются ветеринары. Как сообщила заводчик и волонтер Анна Мельникова, малышу всего год, зовут пса Буч. В момент, когда его обнаружили, он находился не только в шоковом состоянии, но и под действием медицинских препаратов, использующихся при усыплении. Бульдог получил обморожение, также из-за своей крайней истощенности он не мог дышать самостоятельно, поэтому на первое время его подключили к аппарату ИВЛ.

- Сейчас давление и температура (Буча) нормализовались. Ближайшие трое суток будут критическими, после уже будет почва для дальнейших прогнозов. Но жив, не сдается, борется, - написала Мельникова на своей странице в соцсетях.