В 2020 году в проекте "Наставники Крыма" приняли участие 30 опытных представителей бизнеса, которые в течение месяца выполняли роль менторов для начинающих и уже действующих предпринимателей. Какие стартапы появились благодаря этому проекту, узнал корреспондент "РГ".

Наставником для студентки КФУ Татьяны Скибы стала директор консалтинговой компании, успешная бизнес-леди Вероника Дельдекина.

- Я учусь на четвертом курсе факультета информационно-полиграфических технологий, ранее изучала в колледже полиграфическое производство. То есть уже семь лет обучаюсь этой специальности. Я решила начать свой бизнес и организовала студию дизайна, - рассказала Татьяна Скиба.

Девушка прошла школу "Акула бизнеса", организованную Фондом поддержки предпринимательства, и решила принять участие в проекте "Наставничество". А консалтинговая компания Вероники Дельдекиной уже более шести лет оказывает предпринимателям различные услуги, в том числе юридические и бухгалтерские.

- Мой путь в предпринимательство был долгим, я работала в крупных компаниях на должности главного бухгалтера, была директором по финансовым вопросам. Получила юридическое образование, потом - профессию оценщика бизнеса, а в этом году - диплом магистра психологии. Открыть свое дело решилась в 2014 году, когда ждала второго ребенка, - рассказывает Вероника.

Занятия с Татьяной начали с проработки мотивации. Ведь если есть уверенность в себе, то появится и уверенность в бизнесе, человек будет смело идти к поставленной цели без сомнений, считает Вероника. Затем начинающему предпринимателю помогли определить целевую аудиторию, прояснили некоторые вопросы налогообложения. Также девушка создала аккаунт в социальных сетях для продвижения своих услуг.

Зачем приходят начинающие предприниматели, это понятно. А вот зачем этот проект уже состоявшимся в бизнесе людям?

- Есть опыт, знания, которыми хочется поделиться со стартаперами. Я создала свой курс "Как начать бизнес с нуля". Мне нравится общаться с людьми, я могу дать человеку уверенность в собственных силах. Правильная мотивация поможет ему реализовать себя, - говорит Вероника.

Предприниматель из Джанкоя Антон Абрамов стал наставником для фотографа Яны Тимошенко. Девушка хочет разместить в "Инстаграме" свой личный блог на бьюти-тематику.

Шесть лет назад Антон Абрамов открыл свой авторский проект - велокафе. Он сам разработал дизайн кафе на колесах. Затем предприниматель решил расширить бизнес и открыл кофейни в нескольких городах Крыма. В 2019 его кофейня была признана лучшим нестационарным торговым объектом на конкурсе Минпромторга "Торговля России".

Имея опыт развития собственного дела, Антон заинтересовался проектом "Наставничество". Уже второй год предприниматель помогает молодым бизнесменам.

Яна - энергичный и творческий человек, который ищет свое место в деловом мире. Девушка готова учиться и не боится ошибаться. По словам Антона, Яне необходимо совершенствоваться как фотографу, так как это будет служить источником основного дохода на этапе развития бьюти-блога. В этой сфере, считает наставник, важно сконцентрироваться на выполнении контент-плана и постоянной работе с подписчиками. Девушка так и сделала: сейчас она занимается фотографией, а все заработанные деньги вкладывает в блог и рекламу. Она пересмотрела свое отношение к сфере деятельности, которой занимается, и решила активно заняться коммерческой съемкой брендов. Это позволит ей быстрее достичь поставленной цели.

- Я почувствовал заряд энергии и радость оттого, что могу помочь молодой "акуле" стать бизнесвумен. Думаю, Яна тоже довольна достигнутым результатом. В дальнейшем мы планируем продолжать взаимодействие и развивать проект, - резюмирует Антон.

Справка "РГ"

Проект "Наставники Крыма" реализует Фонд поддержки предпринимателей Крыма при поддержке Министерства экономического развития РК. Сами наставники проходят обучение, затем они выбирают себе подопечных - начинающих стартаперов, с которыми работают в течение месяца над их бизнес-проектами от постановки идеи до ее реализации. По словам директора фонда Владислава Ганжары, этот проект нацелен на взаимодействие между уже настроенным бизнесом и теми, кому требуется помощь в ведении и открытии собственного дела.