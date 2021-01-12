В Ростове полицейского заподозрили в ДТП с гибелью двух человек

В Ростове-на-Дону в районе памятника "Тачанка" произошло ДТП, в котором погибли два человека и еще два госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

В совершении аварии подозревается 22-летний полицейский из роты №7 полка патрульно-постовой службы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, столкновение автомобилей Skoda и Honda произошло в ночь с 11 на 12 января. По версии следствия, сотрудник полиции выехал на полосу встречного движения дороги Ростов-Батайск и не справился с управлением.

В результате ДТП пассажир автомобиля Honda и водитель такси Skoda скончались на месте происшествия.

"Подозреваемый и второй пассажир его автомобиля с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в СК.