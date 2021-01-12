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12.01.2021 13:18

Красоту под маской не спрячешь

Онлайн-магазины удовлетворили спрос на косметику у ростовских модниц
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
Жители Ростовской области изменили предпочтения при покупке косметических товаров. Многие перешли на заказы в онлайн-магазинах или на более дешевую продукцию, а также экономят на объеме приобретаемых средств по уходу за кожей лица и тела.

Самый сложный период у торговцев косметикой был в апреле-мае минувшего года. Некоторым даже пришлось временно приостановить работу из-за убытков в связи с выплатой аренды и заработной платы при отсутствии покупателей.

Фото: Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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На безубыточную работу продавцы косметики начали выходить только с начала осени.

Как рассказали в Ростовстате, продажи парфюмерно-косметических товаров в третьем квартале года по отношению ко второму выросли примерно в полтора раза. Торговля пошла более бойко и в декабре за счет подарков, которые жители региона приобретают на Новый год родным и знакомым. И все-таки это не те продажи, что были до пандемии. По словам директора одного из новочеркасских магазинов, торгующих парфюмерными и косметическими товарами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась более чем на треть. Если раньше многие горожане покупали сразу несколько продуктов, то теперь выборочно по мере необходимости.

- Покупателей реально стало меньше. Те, кто привык пользоваться дорогой косметикой, например, кремами известных марок, сейчас нередко приобретают продукцию тех же брендов, что раньше, но в баночках меньшего объема, не 50 миллилитров, а 30, то есть расходуют деньги более экономно. Или приходят к нам специально во время скидочных акций, когда в магазине предлагается товар по максимальным скидкам от 35 до 40 процентов, - рассказала представитель производителя косметики премиум-класса, консультирующая покупателей в сетевом магазине, Марина Небыкова.

Тенденция времени: женщины стали реже покупать губную помаду, видимо, потому, что ее все равно не видно под защитной маской. Теперь они стараются больше подчеркнуть выразительность глаз, а потому чаще обращают внимание на тушь для ресниц и подводку.

При снижении покупательского спроса на косметические товары они немного подорожали. По данным Ростовстата, с начала года рост составил три с половиной процента, что, однако, меньше, чем на продовольственные товары.

Фото: iStock
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"Стоит учесть, что в этом сегменте стоимость сильно зависит от курса валюты, который в последние месяцы неуклонно растет", - уточнили в органе статистики. Но это средний показатель, отдельные группы товаров, к примеру, крем для лица, шампунь, пена для бритья, подорожали сильнее.

В целом продавцы косметических магазинов настроены оптимистически. В любом случае они не прогорят, памятуя о том, что красота требует жертв, в том числе и финансовых.

"Если нет денег на премиум-косметику, все равно с пустыми руками из торгового зала дамы не уйдут, что-нибудь да купят", - заверили сотрудники крупного косметического магазина в Ростове-на-Дону.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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