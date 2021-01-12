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12.01.2021 15:13
Рубрика: Власть

Находка резидента

В Севастополе началось строительство первого индустриального парка
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 2(8353)
В конце 2020 года правительство Севастополя подписало контракт на строительство индустриального парка "Гераклид" стоимостью 591 миллион рублей. Подрядчик получил аванс 66 миллионов рублей и готов приступить к работе.
Фото: Мария Орлова/ РГ
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Создание парка предусмотрено Федеральной целевой программой (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Еще в 2016 году власти города выбрали для него место, но реализация проекта затянулась. С 2019 года не удавалось найти подрядчика для строительства, на конкурсы не поступало заявок. В результате исполнителя выбрали без торгов, после того как Республике Крым и Севастополю было разрешено до конца 2022 года в упрощенном порядке определять поставщиков для крупных объектов ФЦП. Контракт подписан с АО "Севастопольстройпроект". Работа должна завершиться до конца апреля 2022 года.

Парк "Гераклид" будет построен в районе пересечения Камышового шоссе и улицы Индустриальной. Причем Камышовое шоссе соединяет Севастопольский морской порт с федеральной трассой "Таврида", а поблизости проходит железнодорожная ветка.

Для строительства выделено три участка общей площадью 77,7 гектара. Один из них занимает бывший мусоросжигательный завод. Подрядчику предстоит демонтировать старые здания, дороги, коммунальные сети, а затем подготовить место для возведения резидентами парка производственных, административных и складских зданий, а также обеспечить участки транспортной и инженерной инфраструктурой.

- "Гераклид" - индустриальный парк типа "гринфилд" (создается на новом, незастроенном участке), - рассказала "РГ" вице-губернатор Севастополя Мария Литовко. - Резидентам будут предоставлены удобные подъездные пути, их также обеспечат ресурсами: электричество, газ, водоснабжение и водоотведение.

Фото: Правительство Севастополя
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Контрактом предусмотрено строительство проездов, установка трансформаторных подстанций, прокладка наружных электросетей, газо- и водопровода, освещения, ограждение территории, устройство тротуаров и озеленение.

По словам Литовко, проект индустриального парка повторно прошел госэкспертизу, согласно которой общая сумма затрат с учетом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также технического присоединения к инженерным сетям составит более 1,1 миллиарда рублей.

Резидентами парка станут 14 промышленных предприятий с инвестициями не менее трех миллиардов рублей, отметила вице-губернатор. Среди них - производители станков и оборудования, строительных материалов и пищевых продуктов. Ранее городские власти сообщали, что "Гераклид" будет специализироваться на высоких технологиях в точном приборостроении, производстве электронного и оптического оборудования.

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