В Севастополе откроют театры и кинотеатры

С 1 февраля в Севастополе возобновят работу театры и кинотеатры. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Полное закрытие театров и кинотеатров было оправдано во время новогодних праздников. С 1 февраля они смогут работать с заполнением зала на 30 процентов, - сказал Развожаев на заседании регионального антикоронавирусного штаба.

Он также сообщил, что в Севастополе в ближайшие дни разрешат проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 15 человек. Экскурсии в музеях будут по-прежнему запрещены.

Остальные ограничения, введенные в Севастополе из-за пандемии, продлеваются до 31 января. В городе запрещены досуговые и культурные мероприятия в развлекательных центрах и других заведениях, проведение банкетов и кооперативов. Кафе работают до 22:00. Заселиться в гостиницу можно только имея справку об отсутствии COVID-19.

Жители и гости города обязаны носить маски в торговых объектах и других людных местах, в общественном транспорте и такси, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Губернатор объяснил, что за нарушение последнего правила не применяются штрафные санкции, но у людей, которые захотят остаться дома ради сохранения своего здоровья, есть основание получить больничный.

Напомним, в Республике Крым театрам пока разрешили работать с 20 декабря по 15 января 2021 года. Но если позволит эпидситуация, они продолжат принимать зрителей.