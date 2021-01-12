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12.01.2021 13:23
Рубрика: Общество

Распечатать сердце

Новые технологии уменьшат риск врачебной ошибки
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
В Волгограде начал работать Центр молодежного инновационного творчества "Биопечать". Его оборудование позволит студентам и школьникам заниматься 3D-технологиями, программированием и прототипированием в медицине.
Фото: iStock
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- Рынок биомедицинских технологий, объединяющих естественные науки, медицину и технику, сегодня вызывает большой интерес у инвесторов по всему миру. Наиболее востребовано производство функциональных изделий в авиакосмической отрасли, автомобиле- и машиностроении и, конечно, в медицинском протезировании. То есть там, где существует острая потребность в изготовлении высокоточных изделий и их прототипов в кратчайшие сроки, - считает ректор медуниверситета Владимир Шкарин.

Как пояснили в вузе, 3D-печать применяется в лечении больных с начала 2000-х годов. Все начиналось с зубных имплантатов. С тех пор "печатались" части скелета, дыхательных путей, фрагменты глазного яблока, клеточных культур, стволовых клеток, кровеносных сосудов и сосудистых сетей, тканей и органов, новых лекарственных форм и многого другого.

- Школьники и студенты будут иметь возможность изучать анатомию человека, при этом для наглядности обучения смогут создавать тот или иной орган на 3D-принтере. Изготавливать модель органов человека можно и с учетом патологических процессов, - отметил руководитель центра Андрей Перепелкин. - Наличие у врача осязаемой модели органа конкретного пациента, сделанной, например, по результатам компьютерной томографии для изучения или для имитации операции, существенно снижает риск врачебных ошибок.

Лучшие разработки центра могут внедрить в технологические процессы в медицине. Также он станет площадкой для конференций, конкурсов, выставок, соревнований, круглых столов и мастер-классов. Проект реализовали на средства федерального бюджета.

- 3D-технологии - это перспективное и важное направление, мы видим, что оно становится востребованным в работе образовательных учреждений. На специалистов, владеющих этими знаниями и навыками, есть уже запрос на рынке труда, а завтра потребность в них возрастет еще больше. Обучение детей новым современным технологиям позволяет с уверенностью смотреть в будущее, - прокомментировала заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская. - Кроме того, центр является одним из инструментов развития малых и средних предприятий региона. Субъекты МСП могут получить здесь инновационную, техническую и производственную поддержку разработки перспективных видов продукции и технологий.

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