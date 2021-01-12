В Волгоградской области заработала новая подпрограмма обеспечения сельских поселений противопожарной техникой. В этом году на эти цели выделили 60 миллионов рублей. Представители муниципальных районов получили 30 тракторов с навесным оборудованием.

Тракторы с цистернами будут задействованы прежде всего в создании минерализованных полос и опашке деревень и хуторов. Ведь в степной местности огонь распространяется, выжигая сухую траву. Когда же появляется достаточной ширины преграда без растительности, пламя не может продвигаться дальше. Это один из самых эффективных способов защиты жилья. А водораздатчик поливомоечной прицепной машины позволит начать тушить огонь до прибытия пожарных. Впрочем, на селе и зимой найдется применение технике. С ее помощью можно расчищать дороги и просеки.

- Программа будет действовать, пока все поселения не получат технику. Это не только борьба с пожарами, но и профилактика, - обратился к получателям машин председатель областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с 2017 года в глубинку направили 355 автомобилей повышенной проходимости. Служебные машины позволяют координировать межведомственную работу при чрезвычайных ситуациях, например, пожарах или наводнениях. На этих авто в сложной обстановке можно подвозить лекарства или продукты.

Хотя в Волгограде есть свой тракторный завод, все тракторы поступили из Беларуси из-за выгодного соотношения цены и качества.

На 2021 год запланирована покупка еще ста тракторов для сельских поселений. Деньги в бюджете уже заложены из расчета два миллиона рублей на один комплект, в который входит трактор, бочка и косилка. Бочки емкостью 3,5 тонны дооборудованы помпой для забора воды из открытого водоема и тушения огня.