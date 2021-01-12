Новости

Минздрав: Дефицита лекарств в регионах нет 14:02
В Иркутске спасли беременную со стопроцентным поражением легких 13:58
Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца 13:54
Мурашко: Число пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 9,3% 13:50
В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда 13:48
Скончался почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет 13:43
Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме 13:34
ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо 13:32
В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса 13:23
Депутат выступил против официального запрета крещенских купаний 13:22
Стали известны первые подробности четвертого сезона "Правительства" 13:19
Во Флоренции введут запрет на курение в парках и на автобусных остановках 13:13
Историку Соколову попросили смягчить наказание 13:10
В Италии пациенты дома престарелых заразились COVID-19 после вакцинации 12:50
Риелторы рассказали, как выросли цены на новостройки в Москве 12:44
Фильм "Еще по одной" стал самым успешным скандинавским релизом в РФ 12:36
Ракова: 42% сделавших прививку от COVID-19 - горожане старше 60 лет 12:34
На юго-западе Москвы ограничат движение из-за строительства метро 12:25
В Норильске после гибели семьи под лавиной задержали дежурного ЕДДС 12:22
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года 12:17
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение 12:14
В свердловском госпитале 104-летнюю пациентку вылечили от COVID-19 11:58
Вышел трейлер второго сезона сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином 11:56
Редкая орхидея "яйцо в гнезде" расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве 11:45
Жильцы горевшего дома в Екатеринбурге рассказали, как спаслись 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 12:41

Горячая бочка

Селянам передали противопожарные тракторы
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 2(8353)
В Волгоградской области заработала новая подпрограмма обеспечения сельских поселений противопожарной техникой. В этом году на эти цели выделили 60 миллионов рублей. Представители муниципальных районов получили 30 тракторов с навесным оборудованием.
Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
С 1 января вступили в силу новые противопожарные правила

Тракторы с цистернами будут задействованы прежде всего в создании минерализованных полос и опашке деревень и хуторов. Ведь в степной местности огонь распространяется, выжигая сухую траву. Когда же появляется достаточной ширины преграда без растительности, пламя не может продвигаться дальше. Это один из самых эффективных способов защиты жилья. А водораздатчик поливомоечной прицепной машины позволит начать тушить огонь до прибытия пожарных. Впрочем, на селе и зимой найдется применение технике. С ее помощью можно расчищать дороги и просеки.

- Программа будет действовать, пока все поселения не получат технику. Это не только борьба с пожарами, но и профилактика, - обратился к получателям машин председатель областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Наурзалиев.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, с 2017 года в глубинку направили 355 автомобилей повышенной проходимости. Служебные машины позволяют координировать межведомственную работу при чрезвычайных ситуациях, например, пожарах или наводнениях. На этих авто в сложной обстановке можно подвозить лекарства или продукты.

Хотя в Волгограде есть свой тракторный завод, все тракторы поступили из Беларуси из-за выгодного соотношения цены и качества.

На 2021 год запланирована покупка еще ста тракторов для сельских поселений. Деньги в бюджете уже заложены из расчета два миллиона рублей на один комплект, в который входит трактор, бочка и косилка. Бочки емкостью 3,5 тонны дооборудованы помпой для забора воды из открытого водоема и тушения огня.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме
За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Telegram стал вторым приложением по популярности в США
Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса