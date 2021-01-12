Куда летят стерхи: Потепление климата изменило поведение животных

Больше ста университетов из семнадцати стран мира создали единую базу данных о перемещениях арктических животных при стремительно происходящем сегодня потеплении климата.

Ее название - Arctic Animal Movement Archive - AAMA (Архив перемещений арктических животных). Свою весомую лепту в этот большой исследовательский проект внесли и российские эксперты, в частности, Института географии РАН.

Копилка знаний нужна прежде всего для спасения самих животных. Так, по данным исследований климатологов, за последние 30 лет площадь льдов в морях Арктики по замерам в летний период уменьшилась в два раза. К концу этого века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето - на пять. Ученым важно знать, как все эти экстремальные изменения скажутся на животных, не угрожает ли потепление исчезновению целых видов. Сейчас AAMA содержит более 15 миллионов "точек" данных, полученных от датчиков, прикрепленных к 8000 животных в разных странах мира. В фокусе интереса ученых сейчас именно Арктика, поскольку температура в этом регионе повышается в два раза быстрее, чем на планете в целом. Крайний Север сегодня как лакмусовая бумажка, позволяющая исследовать и прогнозировать грядущее изменение поведения животных и в других регионах мира.

В глобальный архив ученые мира вносят не только текущую информацию об исследованиях, но и целые массивы данных, полученных в результате многолетнего изучения животных. Причем, анализ уже позволил сделать первые открытия.

Как рассказали ученые Института географии РАН, их американские коллеги орнитологи сравнили перемещения 100 беркутов за 20 лет, с 1993 по 2017 год, и выяснили, что молодые, неполовозрелые птицы, мигрирующие на север весной, прилетали в точку назначения раньше времени в годы с мягкими зимами. А вот взрослые беркуты вели себя куда мудрее и осмотрительнее, они возвращались к местам гнездования, не взирая на погодные условия, срок в срок. И это внутреннее чутье, не доверять изменчивому климату, позволяло им успешно гнездоваться и выводить птенцов.

Как признался Скотт ЛаПойнт, ученый исследовательской станции BlackRockForest (США), этот опыт доказал, насколько важно учитывать в ходе анализа одновременно и то, как изменяется климат, и то, как ведут себя при этом разные поколения беркутов.

Кроме того, ученые США в течение 17 лет - с 2000 по 2017 годы - следили за поведением 900 самок карибу. Оказалось, что в стадах на севере, где за последние годы наблюдается потепление климата, оленихи стали рожать телят раньше, при том, что на юге сроки отела не изменились.

Ученые Института географии РАН в копилку Архива предоставили данные по миграции белолобых гусей, морянки и трех видов чаек рода Larus.

- В последние годы область гнездования западноевропейской популяции белолобых гусей очень сильно расширилась на север и восток России, достигая самых восточных районов Таймыра, - рассказал орнитолог Института географии РАН Петр Глазов. - Мы пришли к выводу, что сильные изменения в Арктике на местах гнездования птиц происходят из-за стремительного потепления климата в этом регионе. Птицы могут выводить потомство там, где еще несколько десятилетий об этом не могло идти и речи.

Но далеко не все птицы и животные способны успешно приспосабливаться к изменениям климата. Так, современные технологии спутникового слежения позволили российским ученым проследить миграцию одного из самых массовых видов морских уток Арктики, -морянки. Численность этой птицы на зимовках сократилась за последние 30 лет больше, чем в два раза. При этом идет и общее сокращение численности североевропейско-западносибирской популяции морянки. Точного ответа на вопрос, почему это происходит у ученых пока нет.Но очевидно, что это следствие глобальных изменений в природе, произошедших всего за три десятилетия. Как говорит Петр Глазов, нужны срочные меры по стабилизации численности морянки, причем, в рамках международных соглашений.

Еще одно загадочное следствие изменения климата проявляется уже второй год на Ямале, на самом большом лежбище моржей в мире. В прошлом году на западное побережье полуострова неожиданно приплыли и расположились там на время почти тысяча моржей. Никогда раньше так много "туристов" - ластоногих, давно занесенных в Красную книгу на Ямал не прибывало. Как отмечают ученые, рекорд был отмечен 35 лет назад, тогда у полуострова Ямал было зафиксировали 384 моржа. Но вот нынче осенью ластоногие "туристы" побили все рекорды, - на Ямал прибыло одновременно уже больше пяти тысяч моржей.

Как говорят ученые Научного центра изучения Арктики, показательно, что мыс Тиутей-Сале, где они расположились, с ненецкого так и переводится - Моржовый мыс. Здесь находится древняя стоянка людей, которые жили здесь еще в VI-VIII веках. Раскопки показали, что люди жили здесь в землянках и охотились на моржей.

По словам ученых, в наше время моржи заняли берег так уверенно, будто бывали здесь и ранее. Такое ощущение, что в эти края их вела родовая память. Огромное лежбище, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида. Специалисты считают, что оно может стать уникальной лабораторий под открытым небом. Тем более, что всегда было принято считать, что редкий атлантический морж предпочитает такие регионы Российской Арктики, как Печорское море, север Новой Земли и Землю Франца-Иосифа.

Фото: Пресс-служба аппарата губернатора ЯНАО

Что массово привело моржей на Ямал, до сих пор точно не известно. Очевидно одно, - это тоже следствие изменений в природе, которые заставляют животных приспосабливаться к окружающей среде, менять ареалы обитания. Одна из версий состоит в том, что моржи устроили лежбище на Моржовом мысе, из-за сокращения протяженности и толщины пакового льда. Именно на этом льду моржи формируют лежбища во время репродуктивного периода для спариваний и родов. Лед тает, что приводит к сокращению подходящих мест отдыха рядом с оптимальными районами питания. Не случайно, среди сотен ластоногих на лежбище были и самки с детенышами разного возраста.

Интересно, что потепление климата ученые сегодня пытаются использовать для спасения отдельных видов животных и птиц, численность которых оказалась критически мала. В частности, белых сибирских журавлей - стерхов. Проблема в том, что в Западной Сибири этих краснокнижных птиц сегодня осталось не больше двух десятков. Ученые при содействии Российского центра освоения Арктики составили план по восстановлению популяции стерхов, обитающих в долине Оби на Ямале. Дело в том, что под влиянием изменившегося климата птицы могут существенно менять пути миграции. Учитывая, что обские журавли улетают на зимовку в Индию через опасные для их жизни Афганистан и Пакистан, ученые предложили создать им альтернативную зимовку на юге Узбекистана.

Специалисты уже обследовали долину реки Амударья у города Термез, где в последние годы орнитологи наблюдают увеличение числа серых журавлей. И где изредка зимой уже встречали и стерхов. Ученые намереваются выпустить в этом месте сибирских белых журавлей, создав в долине Амударьи альтернативную зимовку для этих птиц. Что, по их мнению, повысит скорость восстановления численности этой редкой птицы в Западной Сибири.