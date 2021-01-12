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12.01.2021 06:04
Рубрика: Происшествия

Пожар в жилом доме Екатеринбурга унес жизни восьми человек

Вспыхнувший пожар в жилом доме Екатеринбурга стал причиной гибели восьми человек - одного ребенка и семи взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В Таганроге при тушении пожара обнаружено тело мужчины

ЧП произошло в доме на улице Рассветной. Огонь вспыхнул в 02:58 по местному времени. К приезду пожарных горела квартира на втором этаже, пишет РИА Новости.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из здания спасатели эвакуировали 90 жильцов, 52 из них понадобились специальные дыхательные маски, чтобы покинуть задымленные помещения. Сообщается, что на базе местной гимназии для людей развернули пункт временного размещения. В тушении пожара задействовали девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. Специалистам предстоит определить причины случившегося.

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