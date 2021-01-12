Ученый: Замеченный на Камчатке метеорит мог упасть в море

Накануне в 8.09 по камчатскому времени зафиксировали сигнал от вхождения метеорита в атмосферу в районе западного побережья Камчатского края. "РГ" попросила прокомментировать явление профессора УрФУ и главу метеоритных экспедиций Виктора Гроховского.

- Известно пока мало, я видел только одно видео, хотя с учетом того, что Камчатка - довольно дикий край, удивительно, что падение попало на запись видеорегистратора, - говорит ученый. - Падение метеорита - рядовое явление, такое часто происходит.

По его словам, замеченный метеорит был небольшого размера.

"Камчатские коллеги оценивают размеры и мощность, но слишком это еще грубо. Пока звучат цифры 1-5 килотонн, но нужно дождаться оценки американских специалистов. К примеру, Челябинский метеорит был в 300 раз мощнее", - пояснил Гроховский.

Профессор отметил, над акваторией Берингова моря на Камчатке два года два года назад взорвался один из крупнейших метеоритов после Челябинского. Он был мощностью 173 килотонны, но его не было видно из-за облачной погоды. Его падение вычислили по косвенным признакам и данным со спутника. Второе крупное вторжение - на этот раз болида - произошло два месяца назад в Китае, мощность составила 9,5 килотонны. Небесное тело упало в районе Тибета, и вещество пока не нашли. Сказались холод и рельеф местности.

- Если говорить о районе падения камчатского метеорита, то наверняка он "промазал" и упал в море, так как полуостров узкий. Но по одному видео говорить все равно нельзя: нужно смотреть записи, снятые с разных сторон, но пока других сообщений нет. Как почти нет и шансов на поиски, - заключил ученый, подчеркнув, что опасности такие объекты не представляют.