В Свердловской области загорелся ангар на промышленной площадке

В Среднеуральске на территории производственного корпуса загорелись смазочные материалы.

Информация о возгорании на Ленина,1 поступила в 16:04 по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного главка МЧС. Площадь пожара составила шестьсот квадратных метров.

До приезда специалистов из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Пожарные работают над тем, чтобы огонь не распространился на соседнее строение. На месте находятся 50 человек, 3 звена газодымовой службы, 15 единиц спецтехники, развернут оперативный штаб.