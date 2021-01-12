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12.01.2021 21:50
Рубрика: Происшествия

"Мы задыхаемся..."

Восемь человек погибло при пожаре в многоэтажке Екатеринбурга
Текст: Светлана Добрынина, Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Страшная трагедия произошла в спальном районе Екатеринбурга. В ночь на 12 января, около 3 часов, поступило сообщение о пожаре в двухподъездной девятиэтажке на улице Рассветной. Спасатели были на месте через несколько минут. Горела квартира на втором этаже, в подъезде - плотное задымление.

- Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли на руках пять человек, из них одного ребенка, и передали их медикам, - сообщают в региональном ГУ МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Установлены личности всех погибших при пожаре в Екатеринбурге

Всего эвакуировали 90 человек, в том числе девять детей. Чтобы люди не мерзли (на улице было -27 градусов), их размещали в пожарных автомобилях. Позже на базе соседней гимназии N176 развернули пункт временного пребывания.

"Это была страшная ночь", - призналась корреспонденту "РГ" пенсионерка Диана Вайнова. Женщина живет в подъезде, который пощадил огонь, но из-за бессонницы она видела трагические события от начала до конца.

- Я просто не могла усидеть в тепле и наблюдать со стороны, как только увидела, как люди полураздетые, прокопченные выскакивают на мороз. Прибежала к подъезду и начала уговаривать пострадавших прийти ко мне домой и дождаться, когда все уладится. От шока многие отказывались, согласилась беременная женщина с маленьким ребенком. Ее муж остался помогать спасателям, а женщина все рассказывала про неизвестного соседа с пятого этажа, который разбудил их громким стуком в дверь и дальше бегал в гари по этажам, пытаясь поднять как можно больше жильцов, - рассказала нам пенсионерка, едва сдерживая слезы.

В Петербурге женщина с ребенком погибли при пожаре в многоэтажке

Другая участница событий, Екатерина из квартиры на пятом этаже злополучного подъезда, несмотря на пережитый стресс, рассказала нам о событиях более спокойно.

- Нас также поднял стуком в дверь неизвестный человек. Кричал: в подъезд не суйтесь - угорите. С мужем надели на себя все что могли, завернулись в одеяла и больше двух часов сидели на открытой лоджии, дожидаясь, пока нас выведут пожарные. Потом медики оказали помощь и сейчас все нормально, - сказала Катя, слегка поглаживая живот в доказательство: все позади. Она - будущая мама.

"Вызовите пожарных Екб Рассветная 7", "Я с ребенком взаперти", "Квартира снизу горит задыхаемся", - писала ночью одна из жительниц дома в "Твиттере"

"Вызовите пожарных Екб Рассветная 7", "Я с ребенком взаперти", "Квартира снизу горит задыхаемся", писала ночью одна из жительниц дома в "Твиттере" (Кстати, затем "Твиттер" по непонятным причинам удалил аккаунт женщины, просившей о помощи-Ред.). Удалось ли женщине спастись, неизвестно. Но среди погибших есть 39-летняя мама с семилетней дочкой, ребенок скончался по пути в больницу.

Фото: ura.news

Всего пожар унес жизни восьми человек: жильцов второго и девятого этажей.

- Причина смерти у погибших - отравление угарным газом, сильное задымление в подъезде, - сказал журналистам временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов. - Если бы люди остались в квартирах, вышли на балконы, пожарные бы всех эвакуировали. Но случилось то, что случилось.

Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга регионального СК РФ возбудил уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В региональной прокуратуре сообщили: очаг пожара находился в квартире второго этажа рядом с диваном. По предварительной версии, жильцы использовали горелки, кроме того в помещении нашли много сигаретных окурков. По данным администрации города, в квартире были зарегистрированы шесть человек, семья неблагополучная, по словам соседей, люди пьющие.

В выгоревшем подъезде по стенам сейчас слой сажи в несколько сантиметров, но квартиры пострадали только в очаге возгорания. Даже лифт со скрипом, но работает. Часть жильцов уже вернулись домой, они надеются, что все системы жизнеобеспечения вскоре восстановят. Принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших при пожаре.

МЧС

В МЧС регулярно приводят печальную статистику по пожарам и погибшим в них. В этих цифрах прослеживается очень тревожная тенденция.

В России на протяжении нескольких лет складывается парадоксальная ситуация - количество пожаров снижается, а вот количество погибших в них постоянно увеличивается.

При этом по количеству пожаров Россия находится примерно на уровне Европы. А в Америке количество пожаров выше, чем у нас. Но по количеству погибших в этих пожарах мы, увы, в первых рядах, а они на последнем месте. Почему?

Фото: МЧС России/ ТАСС
Пожар в нелегальном доме престарелых унес жизни семи человек

А ответ прост: в Европе и Штатах комплексно подходят к безопасности. Там жестко контролируют, чтобы повсеместно были установлены, как и положено по закону, и пожарные извещатели, и дымоуловители, и сертифицированные по всем правилам противопожарные системы, а не сомнительные сигнализации, собранные чуть ли не на коленке.

В Германии, например, в принципе невозможна ситуация, чтобы где-то годами существовал нелегальный хоспис и надзорные органы о нем ничего бы не знали. Там невозможна ситуация, когда о пожаре сообщают пожарным по старинке по телефону, а не в автоматическом режиме, как это и положено.

Касательно пожара в Екатеринбурге, то там уже четко установлено, что неблагополучная семья, где и произошел пожар, за неуплату была отключена от коммунальных услуг. Понятно, что в холоде люди сидеть не будут, вот и обогревались, как могли. Но управляющая компания или муниципальные власти ведь могли хотя бы предупредить соседей "нехорошей" квартиры, мол, будьте начеку. Ведь будь у соседей огнетушители, комплекты "Само-спасатель" или установленные заранее копеечные дымоуловители с автономной сигнализацией, трагедии можно было бы избежать. Но энергетикам не заплатили, они пришли, отрезали провода, перекрыли газ, и потенциальное ЧП стало лишь вопросом времени.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

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