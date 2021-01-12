Роспотребнадзор заявил о незначительности всех мутаций коронавируса

Все известные мутации коронавируса затрагивают лишь 0,1% его генома, заявили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что эти изменения не повлияют ни на диагностику заболевания, ни на вакцинацию. То есть, российские прививки защитят от COVID-19, в том числе - его новых штаммов.

Как пояснили "РГ" в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, мутации происходят во всех вирусах, просто бывают интенсивными и незначительными. Геном вируса SARSCоV2, который вызывает заболевание COVID-19, состоит из 30 тысяч знаков. Уже в апреле между российским и уханьским вирусом были пять значимых замен. Сегодня ученые из четырех отечественных научных центров описали случай с российской пациенткой, в организме которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. Причем, когда женщина заболела, она проходила курс химиотерапии, поскольку страдала онкологией. Но даже эти 18 замен для 30 тысяч знаков - малозначимы, отмечают в Роспотребнадзоре. Между разными штаммами гриппа их бывает гораздо больше.

Между тем, глава Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России нужно создать Институт, где будут выделять новые штаммы, прогнозировать их влияние на организм человека, а также перепроверять защитные свойства вакцин.

"Должен быть современный эпиднадзор за циркулирующими штаммами. Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому что у них есть система выделения таких штаммов", - приводит его слова ТАСС. Гинцбург также отметил, что в России секвенируют только 1,5 тысячи вирусов в год, тогда как в Англии 20 тысяч в месяц.